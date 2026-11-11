به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد در صدر گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفت و مراوه‌تپه با کمینه دمای پنج درجه سانتی‌گراد یکی از سردترین نقاط گلستان گزارش شد.

همچنین در ایستگاه پارک ملی گلستان (تنگراه) کمینه دمای سه درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید که پایین‌ترین دمای گزارش‌شده در میان ایستگاه‌های اعلام‌شده است.

بر اساس این گزارش، کمینه و بیشینه دمای گرگان پنج و ۱۷ درجه، انبارالوم ۶ و ۱۸ درجه، کارکنده پنج و ۱۷ درجه، کلاله پنج و ۱۷ درجه و مینودشت هشت و ۱۷ درجه سانتی‌گراد بوده است.

در گنبدکاووس نیز دمای ۶ تا ۱۸ درجه، هاشم‌آباد پنج تا ۱۸ درجه، بندرترکمن هفت تا ۱۸ درجه، اینچه‌برون هفت تا ۱۷ درجه، علی‌آبادکتول پنج تا ۱۵ درجه و بندرگز ۶ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.