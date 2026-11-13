علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار جوی در منطقه، آسمان استان کرمانشاه تا چهارشنبه هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، پدیده غالب جوی در سطح استان وزش باد ملایم در برخی ساعات و افزایش موقت پوشش ابر خواهد بود و تغییرات جوی قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی تصریح کرد: میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان تا روز یکشنبه به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند.

زورآوند ادامه داد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده، میانگین دمای هوا تغییرات چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً ثابت باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه پایداری جو در روزهای پیش‌رو ادامه دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آسمان استان در اغلب ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد ملایم و رشد ابر در برخی مناطق دور از انتظار نیست.