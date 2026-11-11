به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگوی ویژه خبری در تشریح مفهوم «بدون محدودیت جغرافیایی» در بانک اهداف نیروهای مسلح اظهار کرد: ما در ادبیات نظامی خود، این موضوع را تحت عنوان «هدف مشروع» تعریف می‌کنیم.

وی در توضیح این مفهوم گفت: هدف مشروع به این معناست که اگر هواپیمایی از هر کشوری، چه کشورهای منطقه خلیج فارس و چه سایر کشورهای جهان، به سمت آسمان کشورمان پرواز کند و نقطه‌ای از خاک ایران را بمباران کند، نیروهای مسلح ما این اجازه را دارند که هدف مشابهی را در همان کشوری که هواپیمای مهاجم از آن برخاسته است، مورد اصابت قرار دهند.

امیر حیدری با اشاره به آنچه دستور صریح فرمانده کل قوا خواند، تأکید کرد که این رویکرد در تعریف اهداف مشروع نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای مواجهه با جنگ احتمالی آینده اظهار کرد: بانک اهداف نیروهای مسلح برای جنگ احتمالی آینده تنظیم و آماده شده و در انتظار امضای فرمانده کل نیروهای مسلح و ابلاغ به فرماندهان ارتش و سپاه است.

در تعیین بانک اهداف محدودیت جغرافیایی در نظر گرفته نمی شود

جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه در تدوین بانک اهداف، محدودیت جغرافیایی در نظر گرفته نشده است، افزود: اهداف پیش‌بینی‌شده صرفاً به محدوده جغرافیایی صحنه جنگ قبلی محدود نیست و مناطقی فراتر از آن، از جمله نقاطی که احتمال استفاده آمریکا یا اسرائیل از آن‌ها وجود دارد، در این بانک اهداف لحاظ شده است.

امیر حیدری تصریح کرد: به محض دریافت پیام فرمانده کل قوا، این اقدامات انجام شده و اکنون بانک اهداف آماده است و نیروهای مسلح نیز در آمادگی کامل به سر می‌برند.

امیر حیدری با تأکید بر اینکه پاسخ ایران در جنگ احتمالی آینده، پاسخی کوبنده و خردکننده خواهد بود، گفت: پاسخ ما به دشمن محدود به چارچوب جغرافیایی صحنه جنگ قبلی نخواهد بود و مناطق دیگری را نیز در بر خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، به هر نقطه جغرافیایی که از آن تحرکی علیه کشورمان صورت بگیرد و برای ما محرز شود، پاسخ خواهیم داد؛ این پاسخ در هر سطح و مقیاسی خواهد بود.

همه نیروهای مسلح پای کار هستند

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به آمادگی بخش‌های مختلف نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: همه نیروهای مسلح پای کار هستند و بازدیدهایی نیز از یگان‌ها و مناطق مختلف انجام شده است. سردار عبداللهی از یگان‌ها بازدید می‌کنند و فرماندهان ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع نیز در آمادگی کامل قرار دارند.

امیر حیدری با اشاره به تجربه نیروهای مسلح در جنگ قبلی اظهار کرد: اگر در گذشته جنگ منطقه‌ای را هدایت کردیم و با موفقیت به پایان رساندیم، در صورت وقوع جنگ احتمالی آینده نیز آماده‌ایم جنگی فراتر از منطقه فعلی را ساماندهی کنیم و آن را با موفقیت به پایان برسانیم.

او در ادامه گفت: امروز هیچ آمریکایی در خلیج فارس نیست.

وی افزود: ما شاخ‌های آمریکا را شکستیم؛ نه شاخ هوایی دارد و نه دریایی. در واقع، آمریکا ارزشمندترین سامانه‌های دفاعی و راداری‌اش را از دست داد؛ نتیجه قدرت پهپادی و موشکی رزمندگان ما.

حیدری تصریح کرد: اگر آمریکا شکست نخورده، چرا ۵۰۰ کیلومتر فاصله گرفته؟ امروز فاصله اولین ناو آمریکایی تا مرز ما در چابهار نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر است.

وی خاطرنشان کرد: تار و مار شدن پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی و راداری آمریکا در منطقه، بطلان ادعای شکست‌ناپذیری استکبار را بر همگان ثابت کرد.

او تأکید کرد: این پیروزی بزرگ شامل انهدام سامانه‌های پیشرفته کشف هواپیماهای رادارگریز، ناوهای رزمی و تجهیزات پیچیده جنگ الکترونیک بود که در پایگاه‌های منطقه‌ای مستقر شده بودند.

حیدری گفت: عقب‌نشینی ۵۰۰ کیلومتری ناوهای آمریکایی از نقطه صفر مرزی چابهار، محکم‌ترین دلیل نظامی بر فروپاشی اقتدار پوشالی آن‌ها است. قدرتی که خود را پیروز میدان می‌داند، فرار را بر قرار ترجیح نمی‌دهد. اقتدار رزمندگان جبهه حق، شاخ هواپیمایی و دریایی متجاوزان را برای همیشه شکسته است.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش گفت: همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود، رویارویی با آمریکا به یک جنگ فراگیر منطقه‌ای تبدیل شده و تمامی منافع و پایگاه‌های نظامی دشمن در تیررس مستقیم موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفته است.

او افزود: رزمندگان ما با آمادگی کامل، هرگونه حمله جدید استکبار را با پاسخ قاطع، فوری و بدون محدودیت کوبنده پاسخ خواهند داد.

حیدری تأکید کرد: بزرگترین شگفتی ما در شهر موشکی است؛ اگر جنگی روی دهد، دشمن به راز حضور سرلشکر عبداللهی در شهر موشکی پی خواهد برد.

او تصریح کرد: پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، یعنی اینکه اگر هواپیمایی از هر کشوری به طرف ایران پرواز و نقطه‌ای را بمباران کرد، نیروهای مسلح ایران اجازه دارند که نقطه مشابه را در آن کشور هدف اصابت قرار دهند.

وی در ادامه گفت: روز ۱۶ و ۱۷ شهریور، دو رزم‌ناو آمریکایی با آتش موشکی نیروهای مسلح از حیث انتفاع ساقط شدند و با آتش شدید نیروهای مسلح و تلفات بسیار از شمال اقیانوس هند فرار کردند.

سرتیپ حیدری خاطرنشان کرد: ما ۳۰۰ هواگرد دشمن را روی باند و روی آسمان منهدم کردیم و با سامانه‌های جنگ الکترونیک تعدادی از این هواگردها را به غنیمت گرفتیم.

وی اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی دقیق نیروهای مسلح، عمده هواپیماهای راهبردی دشمن در آتش موشکی نیروهای مسلح در حمله سه روزه به پایگاه هوایی الازرق از بین رفت.