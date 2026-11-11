به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عصاری عصر چهارشنبه در نخستین روز از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی(ره) در قم برگزار شد، به تبیین مفاهیم و مضامین زیارتنامه حضرت صدیقه طاهره(س) پرداخت.



وی با اشاره به جایگاه زیارتنامه حضرت زهرا(س) اظهار کرد: برای هر یک از ائمه معصومین(ع) زیارتنامه‌های متعددی نقل شده است اما درباره حضرت فاطمه زهرا(س) یک زیارتنامه کوتاه بیشتر به دست ما رسیده که شیخ طوسی و برخی دیگر از منابع آن را از امام جواد(ع) نقل کرده‌اند.



این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در فراز آغازین این زیارتنامه خطاب به حضرت زهرا(س) آمده است: یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صَابِرَةً و این عبارت، بیانگر جایگاه ویژه مفهوم امتحان و صبر در زندگی حضرت صدیقه طاهره(س) است.



حجت‌الاسلام عصاری خاطرنشان کرد: علامه مجلسی(ره) بر این باور بودند که زیارتنامه حضرت زهرا(س) اختصاص به یک مناسبت خاص ندارد و در مناسبت‌های مرتبط با آن حضرت می‌توان این زیارتنامه را قرائت کرد که از جمله آنها میلاد حضرت زهرا(س)، سالروز ازدواج ایشان با امیرالمؤمنین(ع) و سالروز نزول سوره مبارکه هل اتی است.



وی همچنین با اشاره به روایات نقل‌شده درباره محل دفن حضرت زهرا(س) گفت: درباره محل قبر مطهر حضرت صدیقه شهیده(س)، شیخ صدوق سه مکان را نقل کرده است که نخست قبرستان بقیع، دوم خانه حضرت زهرا(س) و سوم مکانی میان محراب و قبر مطهر پیامبر اکرم(ص) است.



زیارتنامه حضرت زهرا(س) از امتحان الهی می‌گوید



حجت‌الاسلام عصاری در ادامه با بیان اینکه مضمون زیارتنامه حضرت زهرا(س) ابعاد مهمی از مسئله امتحان الهی را در بر دارد، اظهار کرد: در این زیارتنامه، موضوع امتحان حضرت زهرا(س) مطرح شده و این مسئله باید در پرتو معارف مربوط به عالم ذر و میثاق الهی مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: امام صادق(ع) با اشاره به عالم ذر و پیمانی که خداوند متعال از بندگان گرفته است، فرمودند این میثاق تنها به پرستش و بندگی خداوند اختصاص نداشته بلکه پذیرش رسالت پیامبر اکرم(ص)، ولایت امیرالمؤمنین(ع) و ولایت سایر ائمه معصومین(ع) نیز در آن مطرح بوده است.



این استاد دانشگاه ادامه داد: بسیاری از افراد رسالت پیامبر اکرم(ص) را پذیرفتند و در طول تاریخ نیز مسلمانان ظاهری کم نبوده‌اند اما آنچه بندگان را در مقام ابتلا و امتحان قرار داد، پذیرش ولایت امیرالمؤمنین(ع) بود.



حجت‌الاسلام عصاری با اشاره به آیه شریفه وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَی الْخَاشِعِینَ اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه، صبر و نماز را وسیله یاری و استمداد معرفی می‌کند و بر دشواری این مسیر برای کسانی که در برابر حق خضوع و خشوع ندارند تأکید شده است.



وی گفت: علامه مجلسی(ره) در ذیل این آیه روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده‌اند که حضرت، صبر را به نبوت و نماز را به ولایت امیرالمؤمنین(ع) تفسیر کرده‌اند و این دو حقیقت را اموری سنگین و دشوار دانسته‌اند مگر برای خاشعان.



حضرت زهرا(س) در برابر ابتلا صبر کردند



حجت‌الاسلام عصاری با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: حضرت صدیقه طاهره(س) در برابر ابتلائات و مصائب، صبر و استقامت پیشه کردند و زندگی ایشان جلوه‌ای روشن از ایستادگی در مسیر ولایت و حق است.



وی افزود: امروز نیز دشمنی‌هایی که علیه کشور ما صورت می‌گیرد، به دلیل مسئله ولایت امیرالمؤمنین(ع) است و دشمن برای مقابله با شیعیان در سراسر جهان کمر همت بسته است.