https://mehrnews.com/x3dzXB ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 7008400 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱:۲۲ شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۵۶ حماسه همزمان با ایام فاطمیه محلات- در این ویدئو شکوه حضور مردم محلات را در شب ۲۵۶ حماسه همزمان با ایام فاطمیه ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 7008400 کپی شد مطالب مرتبط عهد فاطمی و پیمان ولایی؛ روایت شب ۲۵۵ سرزمین آفتاب مردم دیار آفتاب در شب ۲۵۲ به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند طنین وحدت و ولایت در شب ۲۵۸ تجمعات شبانه خمین میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۱ بیعت با رهبر معظم انقلاب شهید گمنام، مهمان آسمانی میدان انقلاب گنبد برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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