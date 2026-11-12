به گزارش خبرنگار مهر، سعید داوودی‌نیا صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه دریافتی از شهرستان‌ها، خسارات ناشی از بارش‌های اخیر به بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکنون حدود ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان برآورد شده است. این خسارات بخش‌های مختلفی از جمله زیرساخت‌های آبرسانی، قنوات، کانال‌های انتقال آب، جاده‌های بین مزارع، گلخانه‌ها، استخرهای ذخیره آب و اراضی زراعی و محصولات کشاورزی را دربر گرفته و فرآیند بررسی و ارزیابی کارشناسی خسارات همچنان ادامه دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی بارش‌های اخیر و وقوع خسارات ناشی از بارندگی در بخش‌های مختلف کشاورزی استان، بر اساس گزارش‌های اولیه واصله از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مجموع خسارات وارده به بخش کشاورزی استان تاکنون حدود ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان برآورد شده است.

داوودی نیا افزود: این خسارات بخش‌های مختلف تولیدی، زیربنایی و زیرساختی کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و قسمت‌هایی از تأسیسات و امکانات مورد استفاده بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی دچار آسیب شده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، بخشی از خسارات به زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب کشاورزی اختصاص دارد که شامل قنوات، کانال‌های آبرسانی، سربندها، تأسیسات و سامانه‌های آبیاری و استخرهای ذخیره آب می‌شود. آسیب به این زیرساخت‌ها می‌تواند روند تأمین و انتقال آب مورد نیاز اراضی کشاورزی را با مشکلاتی مواجه کند و ضرورت بازسازی و ترمیم آن‌ها را دوچندان سازد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: بارش‌های اخیر موجب وارد آمدن خساراتی به جاده‌های بین مزارع شده است؛ راه‌هایی که نقش مهمی در دسترسی کشاورزان به مزارع، انتقال نهاده‌ها، جابه‌جایی ماشین‌آلات و حمل محصولات کشاورزی دارند و آسیب به آن‌ها می‌تواند فعالیت‌های تولیدی و خدمات‌رسانی در مناطق کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد.

داوودی نیا عنوان کرد:در بخش تولید نیز خساراتی به برخی گلخانه‌ها، اراضی زراعی و محصولات کشاورزی گزارش شده است. این موضوع ضرورت بررسی دقیق میزان آسیب‌دیدگی واحدهای تولیدی و ارزیابی آثار بارندگی بر روند تولید محصولات کشاورزی را مورد توجه قرار داده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد :بر اساس آمار اعلام‌شده، خسارات اولیه گزارش‌شده مربوط به شهرستان‌های خانمیرزا، فرخشهر، اردل، بروجن، کیار، لردگان و شهرکرد است و اطلاعات مربوط به میزان و نوع خسارات وارده در این مناطق در حال جمع‌آوری و بررسی است و در همین راستا، کارشناسان و عوامل اجرایی بخش کشاورزی با دریافت گزارش‌های شهرستانی، مستندات و اطلاعات مربوط به خسارات وارده را بررسی می‌کنند تا ضمن مشخص شدن ابعاد آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی، زمینه برنامه‌ریزی برای اقدامات ترمیمی و بازسازی فراهم شود.

داوودی نیا در پایان تصریح کرد: رقم ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان، برآورد اولیه خسارات بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهرستان‌هاست و به‌منزله آمار قطعی و نهایی خسارات نیست. فرآیند بررسی میدانی، راستی‌آزمایی اطلاعات، تکمیل مستندات و ارزیابی کارشناسی همچنان ادامه دارد و پس از جمع‌بندی گزارش‌های تخصصی، میزان نهایی خسارات اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صیانت از زیرساخت‌های تولید، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و حمایت از استمرار فعالیت بهره‌برداران، از موضوعات مهم در مدیریت پیامدهای ناشی از بارش‌های شدید و حوادث طبیعی در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.