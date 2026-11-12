به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آرژانتین به اقدام ایران مبنی بر اعلام نیروی دریایی و هوایی آرژانتین به عنوان «سازمان‌های تروریستی» واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، آرژانتین در بیانیه‌ای، اقدام ایران را اتهامی «کاملاً بی‌اساس» علیه نهادهای قانونی خود توصیف کرد.

آرژانتین ادعا کرد که اقدامش علیه سپاه پاسداران ایران به دلیل حمایت آن از حزب‌الله لبنان بوده است؛ بوئنوس‌آیرس حزب الله را مسئول مرگبارترین بمب‌گذاری در تاریخ این کشور می‌داند. این حمله در سال ۱۹۹۴ علیه مرکز یهودیان «آمیا» (AMIA) در پایتخت آرژانتین رخ داد که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و مجروح شدن صدها تن دیگر شد.

اقدام تلافی جویانه ایران در پی تصمیم بوئنوس‌آیرس در ماه آوریل برای تروریستی اعلام کردن «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» صورت گرفت؛ تصمیمی که پس از فشار دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر متحدان این کشور برای اتخاذ چنین رویکردی اتخاذ شده بود.

وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که اعلام نیروی هوایی و نیروی دریایی آرژانتین به عنوان سازمان‌های تروریستی، «بر اساس اصل عمل متقابل» انجام شده است و مسئولیت همه پیامدهای مترتب بر این امر بر عهده دولت آرژانتین خواهد بود.