به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی در جمع قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل امورات قضایی مردم را یک تکلیف قانونی دانست و اظهار کرد: هم در سند تحول قضایی، هم در سیاست‌های کلی ابلاغی و هم در برنامه هفتم پیشرفت، بر مقوله‌ی توسعه‌ی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیندها به‌منظورتسریع و تسهیل پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم، تاکید شده است؛ قوه قضاییه نیز در زمره‌ی دستگاه‌های پیشتاز در عمل به مفاد قوانین بالادستی و قانون برنامه هفتم است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن توصیه به قضات در راستای مهارت‌آموزی جهت تسلط بر سامانه‌های هوشمند قضایی، تصریح کرد: روش‌های فناورانه و سامانه‌های هوشمند قضایی، برای مردم و مراجعان به عدلیه، آرامش و سهولت به ارمغان می‌آورند. این روش‌ها و این سامانه‌ها، برای قضات نیز بسیار سودمند و نافع هستند. شاید در ابتدای بهره‌برداری از آنها، ایراداتی مشاهده شود، لکن به مرور این ایرادات مرتفع می‌شوند و حلاوت رسیدگی‌های دقیق، سریع و کم‌هزینه بر کام مردم و قضات می‌نشیند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در این دیدار با اشاره به حضور مستمر و بی‌وقفه‌ی مردم مبعوث در میادین، این حضور را پدیده‌ای بی‌سابقه در تاریخ دانست و اظهار کرد: ایستادگی و استقامت و بعثت ملت ایران، عنایتی الهی بود که بسیاری از توطئه‌های دشمن متجاوز را خنثی کرد و دشمن را مأیوس ساخت.

رئیس قوه قضاییه ضمن برشمردن اثرات بعثت ملت، تصریح کرد: مردم ما بیش از ۲۵۰ شب است که بدون وقفه، سنگر خیابان را در حمایت از رزمندگان و در بیعت با نایب امام زمان (عج) تسخیر کرده‌اند؛ این پدیده‌ای است که در تاریخ سابقه نداشته و ثمرات آن در آینده آشکار خواهد شد و هر جوینده حق و استقامت، از آن الگو خواهد گرفت.

رئیس عدلیه در ادامه با مقایسه توانایی‌های ظاهری ایران و طرف متجاوز افزود: دشمن در موشک، تجهیزات هوایی، دریایی، زمینی، عملیات روانی، امپراتوری رسانه‌ای و تبلیغاتی، اعتبارات مالی و سایر مظاهر مادی از ما غنی‌تر است؛ لکن آنچه ایران اسلامی از آن بهره‌مند و محظوظ است، یک دارایی راهبردی به نام «ملت مبعوث» است.

دشمن پیش از تجاوز به کشور ما، فکر همه چیز را کرده بود، اِلا بعثت و استقامت و اتحاد ملت حول محور ولایت فقیه و تمامیت و عزت ایران.

قاضی‌القضات جنگ تحمیلی اخیر را نه فقط یک جنگ نظامی، بلکه جنگی ترکیبی در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای توصیف کرد و بیان داشت: امروز ایران اسلامی در چشم جهانیان بزرگ‌تر و باعظمت‌تر از قبل است؛ دلیل این امر، استقامت و پایداری ملت ما در دو جنگ تحمیلی اخیر است. امروز بواسطه‌ی پایمردی ملت ایران در برابر متجاوزین درنده‌خو، ابهت و هیمنه‌ی پوشالی طاغوت زمانیعنی آمریکا که مستکبرترین مستکبران است، در اذهان جهانیان فروپاشیده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها و مکاید دشمن، گفت: هرجا پرچم حق برافراشته شود، شیطان و شیطان‌صفتان می‌کوشند پرچم دیگری در کنار آن برافرازند تا پیروان و تابعین خود را گرد آورند؛ امروز نیز جنود شیطان تلاش می‌کنند با عملیات روانی، وحدت و انسجام مردم و صفوف مستحکم مؤمنان را بشکنند و با فشار اقتصادی، مردم را ناامید کنند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه «امروز خدمت به مردمی که بیش از هشت ماه در صحنه حاضرند، جهاد بزرگی است»، خاطرنشان کرد: اگر برادران ما در میدان نبرد، جهاد فی‌سبیل‌الله می‌کنند، کار قضات و کارکنان قضایی نیز که برای خدمت به مردم، شب و روز ندارند، جهاد فی‌سبیل‌الله است. هیچکدام از ما نباید این فرصت مغتنم را از دست بدهیم؛ نیاید روزی که غبطه بخوریم که در جایگاهی حقوقی قرار داشتیم و می‌توانستیم گره‌ای از کار مردم بگشاییم و حقی را به صاحب حق بازگردانیم، لکن کوتاهی کردیم و این فرصت ارزشمند از دست رفت!

رئیس عدلیه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: گرفتاری‌های معیشتی زیاد است و بسیاری از افراد، از جمله در مجموعه دستگاه قضایی، در تنگنای شدیدقرار دارند. نیروهای شرکتی، کارمندان غیررسمی و اعضای شوراهای حل اختلاف از جمله کسانی هستند که با حقوق و دریافتی‌های اندک، روزگار می‌گذرانند و این موضوعی است که دغدغه‌ی ماست.

رئیس دستگاه قضا با استناد به آیه‌ی شریفه «قالوا ربنا الله ثم استقاموا»، خاطرنشان کرد: اگر در این برهه بتوانیم با صبر، حوصله و استقامت در خدمت‌گزاری به مردم، کشور و نظام، به موفقیت نائل شویم، وعده‌ی نصرت الهی، یقیناً تحقق خواهد یافت.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران، تلفیق مبانی ارزشمند قضای اسلامی با فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین و ارائه خدمات قضایی در بسترهای الکترونیکی را نقطه عطفی تاریخی در نظام عدلیه دانست و با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی اظهار کرد: هدف از این رویکرد، ارائه خدمات به مردم با سرعت، صحت و دقت بیشتر است.

وی با بیان اینکه دادگستری استان تهران برنامه‌محور و بر اساس اصول سند تحول و اسناد بالادستی قوه قضابیه حرکت می‌کند، افزود: با همکاری مجموعه همکاران، برنامه عملیاتی شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ تدوین و ابلاغ شده است؛ مردم باید نتایج این برنامه‌ها، تلاش‌ها و اقدامات را در قالب احقاق حق و اجرای عدالت احساس و لمس کنند.

عتباتی خاطرنشان کرد: خروجی همه تلاش‌ها و اقدامات دستگاه قضایی باید در زندگی و امور روزمره مردم نمود عینی و ملموس داشته باشد و دادگستری استان تهران نیز تلاش می‌کند در همین مسیر حرکت کند.

همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیفی» به نمایندگی از قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران، به بیان نکات و مطالب مدنظر خود پرداخت.