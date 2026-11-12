بازنگری طرح جامع شهر بوشهر مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به اهمیت این شورا در تعیین مسیر توسعه مناطق مختلف اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این مجموعه باید بر پایه مطالعات کارشناسی، نگاه آینده‌نگر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا زمینه توسعه متوازن و پایدار شهرستان‌های استان فراهم شود.

ارسلان زارع با اشاره به بررسی ۱۵ پرونده در بخش نخست این نشست افزود: از این تعداد ۱۳ پرونده جدید و ۲ پرونده مربوط به جلسات گذشته بود که موضوع اجرای طرح‌های اقتصادی در شهرستان‌های استان را در بر می‌گرفت.

وی توجه به اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، آمایش سرزمین و اسناد توسعه استان و شهرستان‌ها را از الزامات تصمیم‌گیری در شورای برنامه‌ریزی دانست و تصریح کرد: استفاده از این اسناد، زمینه اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و قاطع‌تر را فراهم می‌کند.

استاندار بوشهر در ادامه به تصویب بازنگری طرح جامع شهر بوشهر اشاره کرد و گفت: در تدوین این طرح، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های شهر با رویکردی آینده‌نگرانه مورد توجه قرار گرفته است.

زارع موقعیت ساحلی، شرایط اقلیمی، معماری بومی، هویت فرهنگی و اجتماعی، ملاحظات زیست‌محیطی و جمعیتی را از محورهای مورد توجه در بازنگری طرح جامع بوشهر برشمرد و افزود: این طرح برای طی مراحل بعدی در آستانه ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد.

وی همچنین از فراهم شدن زمینه توافق درباره اراضی نظامی واقع در محدوده شهر بوشهر خبر داد و بیان کرد: این اراضی که پیش از این به‌عنوان یکی از محدودیت‌های توسعه شهری شناخته می‌شد، با اعلام آمادگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و برگزاری نشست‌های متعدد در وزارتخانه‌های دفاع و راه و شهرسازی، در مسیر تعیین کاربری‌های مورد توافق قرار گرفته است.

استاندار بوشهر ادامه داد: مقرر شده است توافق‌های اولیه انجام‌شده درباره این اراضی به‌صورت متمم در وزارت راه و شهرسازی ارائه شود تا پس از تصویب، ابلاغ و مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبت نرخ سلامت ۹۷ درصدی اجرای سرشماری در استان بوشهر، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده برای افزایش مشارکت شهروندان تأکید کرد.

وی از مردم استان خواست با پاسخگویی به پیامک‌های ارسالی سرشماری و مراجعه به سامانه مربوطه، اطلاعات ناقص خانوار خود را تکمیل کنند تا دقت و کیفیت داده‌های آماری استان ارتقا یابد.