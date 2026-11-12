به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر پنجشنبه در دیدار با مبلغین عرصه دانش‌آموزی اعزامی از قم که در سالن جلسات دفتر نمایندگی ولی فقیه خراسان شمالی برگزار شد، فعالیت در مدارس و ارتباط با نسل نوجوان را اقدامی ارزشمند و اثرگذار دانست و اظهار کرد: مسئولیت‌های امروز کشور در آینده به دانش‌آموزان واگذار می‌شود که از میان آن‌ها وزیر، استاندار، فرماندار و مدیران آینده کشور انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به آموزش و پرورش و دانشگاه افزود: اگر وضعیت این دو مجموعه مطلوب باشد، می‌توان به آینده کشور امیدوار بود و اگر در این حوزه‌ها غفلت شود، آثار آن در آینده جامعه نمایان خواهد شد؛ بنابراین فعالیت در عرصه دانش‌آموزی و دانشگاهی، یک سرمایه‌گذاری اساسی برای آینده کشور است.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به دشواری جذب نوجوانان در مساجد، تصریح کرد: متأسفانه در برخی مساجد نتوانسته‌ایم ارتباط و جذب مناسبی با نسل نوجوان برقرار کنیم، در حالی که برخی مدارس در این زمینه موفق عمل کرده‌اند. از این‌ رو حضور روحانیون و مبلغین در مدارس و ایجاد ارتباط صمیمانه با دانش‌آموزان اهمیت فراوانی دارد.

وی ارتباط مستقیم و دوستانه با دانش‌آموزان را نخستین گام در فعالیت تبلیغی دانست و گفت: حتی حضور در کلاس، سلام و احوال‌پرسی و گفت‌وگوی صمیمانه با دانش‌آموزان، بدون آنکه الزاماً سخنرانی و بحث طولانی صورت بگیرد، ارزشمند است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به تأثیر گسترده فضای مجازی بر ذهن و اندیشه نوجوانان بیان کرد: دانش‌آموز ممکن است در طول روز ساعات زیادی مخاطب فضای مجازی باشد و در معرض محتواهایی قرار بگیرد که از سوی جریان‌های مختلف برای تأثیرگذاری بر فکر و ذهن او تولید شده است؛ در چنین شرایطی، گفت‌وگوی محدود و چنددقیقه‌ای در مدرسه به‌تنهایی کافی نیست و باید برای ارتباط مستمر و پاسخ‌گویی عالمانه به نیازهای فکری آنان برنامه‌ریزی کرد.

وی با یادآوری تأثیر دوران کرونا بر گسترش استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه اظهار کرد: در دوران کرونا حتی برای برخی دانش‌آموزان مناطق محروم، با کمک‌های مردمی و اختصاص مبالغی از وجوهات شرعی، تلفن همراه تهیه شد تا امکان حضور در کلاس‌های مجازی را داشته باشند؛ اما پس از آن، استفاده از تلفن همراه در میان کودکان و نوجوانان گسترش یافت و متأسفانه مدیریت صحیح و آموزش سواد رسانه‌ای متناسب با این شرایط به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت.

حجت‌الاسلام نوری با تأکید بر ضرورت تقویت سواد رسانه‌ای در مدارس و دانشگاه‌ها گفت: لازم است آموزش سواد رسانه‌ای به‌صورت جدی در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد تا دانش‌آموزان بتوانند در برابر حجم گسترده اطلاعات و محتواهای فضای مجازی، قدرت تشخیص و تحلیل مناسبی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به وجود برخی پرسش‌ها و شبهات در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اعتقادی، از جمله عفاف و حجاب و مسائل اجتماعی افزود: بخشی از دانش‌آموزان و دانشجویان درباره آموزه‌های دینی و معیارهای تشخیص درست و نادرست پرسش‌هایی دارند و گاهی فهم و برداشت شخصی خود را ملاک قرار می‌دهند؛ این پرسش‌ها باید با حوصله، منطق و گفت‌وگوی متناسب با شرایط فکری آنان پاسخ داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار جمع‌آوری و دسته‌بندی نظام‌مند شبهات و مسائل مطرح‌شده در مدارس شد و اظهار کرد: لازم است مجموعه تبلیغی گزارشی از جلسات و کلاس‌های برگزارشده تهیه کند و مشخص شود در هر مدرسه یا شهرستان چه پرسش‌ها، شبهات و آسیب‌های فکری و فرهنگی بیشتر مطرح شده است.