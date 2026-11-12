به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرسا بعدازظهر پنجشنبه در نشست تخصصی ساماندهی زنجیره تأمین شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک استان کردستان اظهار کرد: با توجه به نقش حیاتی این فرآورده‌ها در تأمین نیازهای تغذیه‌ای نوزادان و شیرخواران مبتلا به بیماری‌های خاص، مدیریت فرآیند تجویز، تأمین و توزیع آن‌ها باید بر اساس نیاز واقعی بیماران و با هماهنگی پزشکان متخصص، مراکز درمانی و داروخانه‌ها انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع موجود و پیشگیری از اختلال در تأمین شیرخشک‌های رژیمی افزود: تمرکز تقاضا بر برندهای تجاری خاص می‌تواند دسترسی بیماران به این محصولات را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین پزشکان باید با در نظر گرفتن شرایط بالینی، سن و نیاز تغذیه‌ای هر بیمار، در صورت تأیید تخصصی، فرآورده‌های جایگزین مناسب را نیز تجویز کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ساماندهی فرآیند تجویز را یکی از الزامات مدیریت این زنجیره دانست و گفت: تجویز شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک باید توسط پزشکان دارای صلاحیت و مطابق ضوابط تأیید گروه درمانی و دستورالعمل‌های سازمان غذا و دارو انجام شود.

مرسا با اشاره به سیاست‌های جدید سازمان غذا و دارو در زمینه تأمین و توزیع این فرآورده‌ها عنوان کرد: ثبت و مدیریت الکترونیکی درخواست‌ها در سامانه «حامی»، امکان نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تجویز و توزیع را فراهم می‌کند و باید به‌صورت جدی مورد توجه مراکز درمانی قرار گیرد.

وی پایش موجودی داروخانه‌ها، ثبت دقیق اطلاعات تجویز و مصرف و نظارت بر توزیع در زنجیره رسمی تأمین را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد و ادامه داد: اجرای این اقدامات علاوه بر افزایش شفافیت، از توزیع خارج از ضوابط جلوگیری کرده و زمینه هدایت منابع به سمت بیماران واجد شرایط را فراهم می‌کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین از بررسی راهکارهای آموزشی و اطلاع‌رسانی در این نشست خبر داد و گفت: تهیه راهنمای تشکیل پرونده الکترونیک برای مراکز درمانی، توزیع بروشورهای آموزشی در مطب متخصصان اطفال و اطلاع‌رسانی مستمر درباره موجودی فرآورده‌ها در شرکت‌های پخش، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای اجرای بهتر ضوابط جدید است.

مرسا با تأکید بر استمرار همکاری میان متخصصان اطفال، مراکز درمانی و معاونت غذا و دارو خاطرنشان کرد: صیانت از سلامت نوزادان و شیرخواران، جلوگیری از تجویز و مصرف غیرضروری و تأمین پایدار و عادلانه شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک، مهم‌ترین اولویت در مدیریت این زنجیره است.