به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت‌الله درگاهی اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۰ آبان، گزارشی از مفقود شدن جوانی ۲۵ ساله در محدوده روستای فارسیان از سوی نیروی انتظامی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های واکنش سریع، پهپادی، آنست (تجسس با سگ‌های آموزش‌دیده) و نیروهای عملیاتی هلال‌احمر به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین ادامه داد: عملیات تا ساعت ۱۲ بامداد ادامه یافت، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی، تاریکی هوا و کاهش دید، جست‌وجو متوقف شد و با روشن شدن هوا در صبح پنجشنبه از سر گرفته شد.

درگاهی با اشاره به دشواری عملیات به دلیل بارندگی و گل‌ولای منطقه تصریح کرد: نیروهای امدادی با بهره‌گیری از تصاویر پهپادی و تجربه تیم‌های واکنش سریع، جست‌وجو را در شرایط سخت ادامه دادند و سرانجام ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه، پیکر جوان مفقودشده با همکاری اهالی روستا در میان گل‌ولای پیدا شد.

وی خاطرنشان کرد: پیکر فرد جان‌باخته پس از کشف به مراجع قانونی تحویل داده شد.

