یه گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح دارالاحسان حضرت زهرا (س) در شهر زنجان با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و عموم ارادتمندان اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: مکتب فاطمی، مکتب صداقت، حق‌طلبی، بصیرت و ایستادگی در برابر جریان باطل است و سیره آن حضرت، الگویی ماندگار برای دفاع از حقیقت و مقابله با ظلم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به روایت امام موسی کاظم (ع) درباره حضرت فاطمه زهرا (س) و تعبیر «صدیقه شهیده» افزود: این تعبیر بیانگر دو ویژگی برجسته شخصیت آن بانوی بزرگوار است؛ صداقت و راستی از یک سو و شهادت در مسیر دفاع از حق از سوی دیگر.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) مظهر کامل صداقت و درستی هستند، تصریح کرد: شخصیت نورانی آن حضرت، معیاری برای شناخت حق از باطل است و سیره ایشان، مسیر روشن حقیقت را در برابر جریان انحراف و باطل ترسیم می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه شهادت حضرت زهرا (س) صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، خاطرنشان کرد: آن حضرت با ایستادگی در برابر جریان باطل و دفاع از ولایت و حقیقت، اجازه ندادند اهداف جریان‌های منحرف محقق شود و با نثار جان خود، مسیر حق‌طلبی و آزادگی را برای نسل‌های آینده روشن کردند.

وی ادامه داد: نهضت فاطمی، زمینه‌ساز تداوم نهضت سرخ حسینی و الهام‌بخش حرکت‌های بزرگ حق‌طلبانه در طول تاریخ بوده است. انقلاب اسلامی نیز در امتداد همین مسیر نورانی و با تکیه بر فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع) به ثمر نشست و امروز در تقویت جبهه حق و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) نقش‌آفرینی می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه مکتب فاطمی، مکتب تسلیم‌نشدن در برابر ظلم و ذلت است، گفت: حضرت زهرا (س) برای دفاع از حق، با شجاعت و استواری ایستادگی کردند و هرگز در برابر جریان باطل سر تسلیم فرود نیاوردند. ازاین‌رو، مسیر شهدا نیز در امتداد مکتب فاطمی و حسینی و مبتنی بر تمسک به ثقلین است.

حجت‌الاسلام حسینی با تجلیل از ملت ایران به‌عنوان ملتی عاشورایی، علوی، فاطمی و مهدوی، اظهار کرد: حضور آگاهانه و مجاهدانه مردم در صحنه‌های مختلف، یکی از عوامل مهم حفظ عزت و اقتدار کشور است و به برکت روحیه ایثار، مقاومت و پایبندی به آرمان‌های اسلامی و انقلابی، ایران اسلامی مسیر پیشرفت و سربلندی را دنبال می‌کند.

راه‌اندازی دارالاحسان حضرت زهرا (س)؛ اقدامی ماندگار در مسیر خدمت‌رسانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از ابتکارات، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های مجموعه‌های مردمی، راه‌اندازی دارالاحسان حضرت زهرا (س) را اقدامی ارزشمند و مبارک دانست و گفت: ایجاد چنین پایگاه‌هایی برای ارائه خدمات مستمر به مردم، جلوه‌ای از ارادت عملی به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره (س) و مصداقی روشن از خدمت صادقانه به جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به نقش مواکب و مجموعه‌های مردمی در خدمت‌رسانی به مردم، افزود: فراهم کردن زمینه فعالیت دائمی و مستمر این مجموعه‌ها و ایجاد پایگاه‌هایی برای ارائه خدمات، حرکتی ارزشمند و قابل تقدیر است که می‌تواند به الگویی برای سایر مناطق و مجموعه‌های مردمی تبدیل شود.

وی همچنین از خادمان موکب، فعالان مجموعه‌های مردمی، مسئولان شهری و شهرداری که در شکل‌گیری و راه‌اندازی این مجموعه نقش داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: این اقدام ارزشمند، ان‌شاءالله به‌عنوان باقیات‌الصالحات برای همه بانیان، خادمان و مشارکت‌کنندگان ثبت خواهد شد و آثار و برکات آن در جامعه استمرار خواهد یافت.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به برکات معنوی ایام فاطمیه و توسل به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ فاطمی، ترویج سیره اهل‌بیت (ع) و تقویت روحیه خدمت‌رسانی و مسئولیت‌پذیری در جامعه تأکید کرد.