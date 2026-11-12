به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام شامگاه پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان قروه برگزار شد.

در این مراسم، پیکر این شهید گمنام از مقابل ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت میدان شهید حاج قاسم سلیمانی بر دستان مردم شهیدپرور قروه تشییع شد.

حاضران در این آیین با وجود سرمای هوا، با حضور در مسیر تشییع، یاد و خاطره شهدای دفاع از میهن را گرامی داشتند و با آرمان‌های آنان تجدید پیمان کردند.

این مراسم همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد و در جریان آن، از مادران ایثارگر نیز با عنوان مادران حضرت زهرا (س) تجلیل به عمل آمد.

پس از پایان مراسم تشییع، آیین وداع با پیکر مطهر شهید گمنام و مراسم عزاداری برگزار شد.

حضور مردم قروه در این مراسم، جلوه‌ای از پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای گمنام در این شهرستان بود.