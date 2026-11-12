عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۳۱ حادثه نشت اسید در یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر ایرانشهر به تهران به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی از پایگاه عوارضی با کد ۳۰۴۳ به محل حادثه در یک کیلومتری پلیس‌راه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه، نشت اسید سولفوریک از یک بطری که توسط یکی از مسافران در محل بار اتوبوس قرار داده شده بود، موجب سوختگی پنج نفر از مسافران شد.

عابدی گفت: مصدومان در نواحی مختلف بدن از جمله صورت، چشم و سر، کمر، دست و پا دچار آسیب شدند که سه نفر از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان گلدیس منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: دو مصدوم دیگر نیز با خودروی شخصی برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان گلدیس انتقال یافتند.