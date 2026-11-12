https://mehrnews.com/x3dBg8 ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 7009113 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۸ وداع مردم ارومیه با پیکر ۴ شهید خوشنام در اجتماع ۲۵۷ شبانه ارومیه - در شب سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مردم ارومیه در شب ۲۵۷ مقاومت ملی با پیکر ۴ شهید خوشنام وداع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 7009113 کپی شد مطالب مرتبط جلوه های دویست و پنجاه و هفتمین شب ایستادگی مردم رودسر لنگرودی ها در ۲۵۷ شب ایستادگی تا همخوانی با ابوذر روحی وداع با شهدای گمنام در ارومیه روایت خبرنگار مهر از تجمعات مردم ایلام با حال و هوای شهدایی برچسبها شهدای گمنام ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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