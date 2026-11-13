به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر چهار شهید گمنام دفاع مقدس صبح جمعه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طواف داده شد و فضای حرم بانوی کرامت با حضور این شهیدان حال و هوای ویژه‌ای پیدا کرد.



پیکرهای مطهر این شهدا پس از طواف بر گرد ضریح بانوی کرامت برای برگزاری آئین تشییع و بدرقه در صحن امام رضا(ع) قرار گرفتند.



نماز بر پیکر مطهر شهدای گمنام به امامت آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری اقامه می‌شود و پس از آن آئین تشییع پیکرها از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به سمت میدان جانبازان برگزار خواهد شد.



در این مراسم اقشار مختلف مردم قم حضور دارند و ضمن بدرقه پیکرهای مطهر شهدا، با آرمان‌های شهیدان و ارزش‌های دفاع مقدس تجدید عهد می‌کنند.



فرمانده سپاه استان قم نیز در این مراسم با اشاره به عظمت جایگاه شهدا، بر نقش بی‌بدیل آنان در حفظ استقلال و عزت جمهوری اسلامی و کشور تأکید کرد.



مداحی برادران اردستانی و خادم‌الحسینی نیز از دیگر بخش‌های آئین بدرقه و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام بود.



شامگاه پنجشنبه نیز مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و مردم قم در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با این شهیدان وداع کردند.



پس از آن، پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شماری از میادین و اجتماعات مردمی قم تشییع شد و قرار است پیکرهای شهدا پس از برگزاری آئین‌های تشییع در برخی شهرستان‌های استان قم، در نقاط تعیین‌شده به خاک سپرده شوند.

