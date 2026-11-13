به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر چهار شهید گمنام دفاع مقدس صبح جمعه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طواف داده شد و فضای حرم بانوی کرامت با حضور این شهیدان حال و هوای ویژهای پیدا کرد.
پیکرهای مطهر این شهدا پس از طواف بر گرد ضریح بانوی کرامت برای برگزاری آئین تشییع و بدرقه در صحن امام رضا(ع) قرار گرفتند.
نماز بر پیکر مطهر شهدای گمنام به امامت آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری اقامه میشود و پس از آن آئین تشییع پیکرها از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به سمت میدان جانبازان برگزار خواهد شد.
در این مراسم اقشار مختلف مردم قم حضور دارند و ضمن بدرقه پیکرهای مطهر شهدا، با آرمانهای شهیدان و ارزشهای دفاع مقدس تجدید عهد میکنند.
فرمانده سپاه استان قم نیز در این مراسم با اشاره به عظمت جایگاه شهدا، بر نقش بیبدیل آنان در حفظ استقلال و عزت جمهوری اسلامی و کشور تأکید کرد.
مداحی برادران اردستانی و خادمالحسینی نیز از دیگر بخشهای آئین بدرقه و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام بود.
شامگاه پنجشنبه نیز مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد و مردم قم در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با این شهیدان وداع کردند.
پس از آن، پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شماری از میادین و اجتماعات مردمی قم تشییع شد و قرار است پیکرهای شهدا پس از برگزاری آئینهای تشییع در برخی شهرستانهای استان قم، در نقاط تعیینشده به خاک سپرده شوند.
قم- پیکر مطهر چهار شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بر گرد ضریح مطهر بانوی کرامت طواف داده شد و برای برگزاری آئین تشییع آماده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر چهار شهید گمنام دفاع مقدس صبح جمعه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) طواف داده شد و فضای حرم بانوی کرامت با حضور این شهیدان حال و هوای ویژهای پیدا کرد.
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