https://mehrnews.com/x3dByY ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲ کد مطلب 7009840 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲ پذیرایی مواکب شیروان از تجمعکنندگان شیروان- مواکب میدان انقلاب در دویست و پنجاه و هشتیمن شب دوشادوش مردم در میدان حمایت از انقلاب اسلامی هستند. دریافت 21 MB کد مطلب 7009840 کپی شد مطالب مرتبط وداع بغضآلود با شهید گمنام در شیروان تقدیر مردم شیروان از زحمات نیروی انتظامی خیابانهای شیروان میزبان روضههای فاطمی شد آموزش نظامی جانفدایان در شیروان آغاز شد طنین استقامت شیروانیها در قرار ۲۶۰ پژواک عهد و وفاداری مردم شیروان در شب ۲۵۶ بلندتر از همیشه بود قرار ۲۵۵ شیروانیها در هوای سرد پاییزی برچسبها تجمع مردمی ایران موکب
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