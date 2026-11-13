به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آکادمی فرانسه با ادای احترام به بازیگر فیلم‌های «مولن روژ!»، «چشمان کاملاً بسته» و «جادوی عملی» نیکول کیدمن را شایسته دریافت جایزه افتخای سال ۲۰۲۷ خواند.

جایزه سزار افتخاری که بالاترین جایزه سینمای فرانسه است، از سوی آکادمی فیلم فرانسه، به دلیل اینکه این بازیگر «هرگز اجازه نداده که جایگاهش به عنوان یک ستاره، انتخاب‌های هنری‌اش را تعیین کند» به وی اهدا می‌شود.

این بازیگر برنده اسکار برای یک عمر فعالیت هنری در مراسم جوایز سزار ۲۰۲۷ در پاریس در ماه فوریه تجلیل می‌شود.

آکادمی با اعلام این خبر از کیدمن به عنوان «هم یک ستاره هالیوود و هم یک چهره برجسته در سینمای مولف» یاد کرد و گفت که این بازیگر استرالیایی مسیری را طی کرده که از دسته‌بندی مرسوم فراتر رفته است.

کیدمن جزو معدود بازیگرانی است که هم با فیلم‌های پرفروش استودیویی مانند فیلم‌های «آکوامن» و «جادوی عملی»، و هم با فیلم‌های بلند هنری و در همکاری با افرادی مانند استنلی کوبریک در «چشمان کاملاً بسته»، جین کمپیون در «تصویر یک بانو»، لارس فون تریه در «داگویل» و باز لورمن در «مولن روژ!» به موفقیت دست یافته‌اند.

این بازیگر که ۵ بار نامزد جایزه اسکار شده‌است، سال ۲۰۰۳ برای ایفای نقش ویرجینیا وولف در فیلم «ساعت‌ها» ساخته استیون دالدری، جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. وی در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۴ برای بازی در فیلم «دختر بچه» ساخته هالینا راین، جام ولپی بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.

کیدمن که تهیه‌کننده نیز است، با شرکت فیلمسازی بلوسام فیلمز، سریال‌هایی مانند «دروغ‌های کوچک بزرگ»، «خنثی‌سازی» و «نه غریبه بی‌نقص» را تهیه و در آنها بازی کرده است.

جوایز سزار سال پیش جیم کری را به عنوان برنده خود برگزید و جولیا رابرتز، کریستوفر نولان، دیوید فینچر و کیت بلانشت از دیگر هالیوودی‌هایی هستند که موفق به کسب این جایزه شده‌اند.