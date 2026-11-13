https://mehrnews.com/x3dBmL ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ کد مطلب 7009339 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ تشییع پیکر ۴ شهید خوشنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در ارومیه ارومیه - همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) پیکر پاک ۴ شهید گمنام با حضور باشکوه مردم ارومیه تشییع شد. دریافت 30 MB کد مطلب 7009339 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام در دارالمومنین همدان ارومیه به احترام چهار قهرمان بینام ایستاد؛ وداعی با عطر فاطمی تشییع پیکر شهدای خوش نام در گرگان برچسبها ارومیه تشییع شهدا حضرت فاطمه زهرا (س)
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