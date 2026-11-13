https://mehrnews.com/x3dBks ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴ کد مطلب 7009275 استانها همدان استانها همدان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴ تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام در دارالمومنین همدان همدان-امروز پیکر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در میدان امام خمینی(ره) بر دستان مردم ولایتمدار همدان تشییع شد. دریافت 9 MB کد مطلب 7009275 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در همدان تشییع پیکر ۴ شهید خوشنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در ارومیه تشییع چهار شهید گمنام دفاع مقدس در قم آغاز شد آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام در تبریز مشهد پیش از آغاز اجتماع عظیم فاطمیون و تشییع پیکر شهدای گمنام مردم گرگان با هفت شهید خوشنام دوباره عهد بستند برچسبها شهید گمنام دفاع مقدس همدان تشییع شهدا
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