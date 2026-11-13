به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به اعزام هیئت‌های مختلف دیپلماتیک به ایران با هدف میانجی‌گری گفت: مسئولان ارشد نظام با زیرکی، هوشیاری و دقت، شرایط را دنبال می‌کنند و به این نکته توجه دارند که راهی جز تقویت بازدارندگی تا رسیدن به سطحی که دشمن جرأت کوچک‌ترین نگاه چپ به کشور را نداشته باشد، وجود ندارد.

وی افزود: ما اهل منطق هستیم، اما دشمن ما منطق ندارد؛ بنابراین در کنار به رخ کشیدن منطق خود در برابر دنیا، باید برای نشاندن دشمن در جای خود، همان‌گونه که تاکنون عمل کرده‌ایم، بازدارندگی را در عرصه‌های مختلف تقویت کنیم تا دشمن به‌طور کامل مأیوس شود.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه نتیجه انتخابات آمریکا هیچ تأثیری بر کاهش دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ندارد، تأکید کرد: باید همچنان مبارزه را ویژه نگه داریم، زیرا دشمن، دشمن است.

مقاومت مردم و رزمندگان، پشتوانه جبهه‌های دفاعی

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، با اشاره به بیش از هشت ماه مجاهدت مردم در کف خیابان‌ها افزود: در این مدت، گرما و سرما هیچ تأثیری بر حضور و ایستادگی مردم نداشته است و این ملت با حضور خود، پشتیبان فرزندانشان هستند که در نوارهای مرزی مردانه از کشور پاسداری می‌کنند.

وی با اشاره به جنایت‌ها و بی‌رحمی‌های تاریخی در حق مردم فلسطین اظهار کرد: امروز شاهد ظلم ظالمان تاریخ در فلسطین هستیم؛ مردمی که از یک سو جنگ‌زده و از سوی دیگر گرفتار سیل شده‌اند و چندین هزار خیمه خود را از دست داده‌اند، اما همچنان در برابر مشکلات ایستادگی و مقاومت می‌کنند.

امام جمعه کرمان ادامه داد: مجاهدان فلسطینی با مقاومت خود، منزلت ایستادگی در برابر ظلم را ارتقا می‌دهند و باید بدانیم کعبه آرمان و اندیشه مجاهدان دنیای امروز، ایران اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه انسجام ملی و وحدت، اصلی‌ترین سرمایه کشور است، گفت: با همدلی در مسیر آرمان‌ها و خون شهدا ایستاده‌ایم، از رهبری اطاعت می‌کنیم و هر روز تصویر وحدت ملت در رزم خیابان پررنگ‌تر می‌شود.

علیدادی سلیمانی، افزود: دشمن باید این خیال خام را به گور ببرد که روزی شاهد شکاف و تفرقه در میان ملت ایران خواهد بود، چراکه ملت امام حسین(ع) یکپارچه و متحد است.

شهدای گمنام؛ مردانی که تمام وجود خود را برای خدا فدا کردند

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور، از جمله ۱۷ شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، اظهار کرد: فضای کشور و به‌ویژه استان پهناور کرمان در این روزها عطرآگین به حضور شهدای گمنامی است که شهرت جهانی دارند، اما مصداق و نامشان را نمی‌شناسیم.

وی افزود: این شهدا خود را به تمام معنا فدا کردند و تلاش داشتند هیچ نامی از آنان باقی نماند؛ چراکه همه وجود خود را برای خداوند متعال در طبق اخلاص گذاشتند.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی با بیان اینکه شهدای گمنام به مکتب اهل‌بیت(ع) اقتدا کردند، گفت: مقتدای آنان سیدالشهدا(ع) و امیرالمؤمنین(ع) است و در مسیر مکتب فاطمی و حضرت زهرا(س) حرکت کردند.

حضرت زهرا(س)، الگوی جامعه بشری در صداقت و ایستادگی

وی با اشاره به روایت مشهور «اِنَّ فاطِمَةَ صِدّیقَةٌ شَهیدَةٌ» بیان کرد: هر یک از واژه‌های این روایت بخشی از فضیلت‌های خیر کثیر و شخصیت استثنایی حضرت فاطمه زهرا(س) را برای ما بیان می‌کند.

امام جمعه کرمان افزود: فاطمه به معنای شخصیتی است که هیچ بدی، نقص، عیب و شری در وجود او راه ندارد؛ ایشان نه‌تنها الگوی جامعه مردان، بلکه الگوی جامعه بشری هستند و شخصیتی پاک و طاهر دارند که کوچک‌ترین خدشه‌ای در آن راه ندارد.

وی در تشریح واژه «صدیقه» گفت: صدیقه به معنای راست و صادق بودن به تمام معناست و حضرت زهرا(س) تجلی اندیشه درست، عمل درست، موضع صحیح و ایستادن در جای درست تاریخ هستند؛ به‌ گونه‌ای که درستی و نادرستی تاریخ با این شخصیت استثنایی تفسیر می‌شود، زیرا ایشان از هر ناراستی، نادرستی، نقص و عیبی به دور هستند.

علیدادی سلیمانی، با اشاره به واژه «شهیده» نیز اظهار کرد: چیزی جز شهادت نمی‌تواند اجر و منزلت این شخصیت را مشخص کند؛ شهادتی که در مسیر ایستادگی پای ولایت معنا پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: برای اینکه جامعه به حرکت درآید و اصول و فروع دین در آن ساری و جاری شود، باید پای همه ارزش‌ها ایستادگی کرد و این شخصیت بزرگ با شهادت خود، این مسیر را به ما نشان داد. شهدایی که امروز میهمان ما هستند نیز در جای درست تاریخ ایستادند و جان خود را فدا کردند.

قانون اساسی؛ از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قانون را از برکات و دستاوردهای انقلاب و نظام دانست و آن را مترقی‌ترین قانون دنیا عنوان کرد.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز رحلت فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبایی، بر جایگاه والای علمی و عملی ایشان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین، از این دو شهید به‌عنوان رزمندگانی تراز در جهاد علیه دشمن و دفاع از ارزش‌های دینی و انقلاب یاد کرد و مقام آنان را گرامی داشت.