امام جمعه کرمان: جریان شهید سلیمانی کانون وحدت و همدلی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ حسن علیدادی سلیمانی، پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک شورای سیاست‌گذاری و ستاد مردمی هفتمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مردمی بودن را از ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و گفت: در همین راستا برنامه‌های امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی و فعالیت گروه‌های مردمی خواهد بود.

وی افزود: شهید سلیمانی فراتر از جناح‌های سیاسی کشور بود و لذا اینکه کسی بخواهد وصله‌ای به ایشان بزند، معنا و مفهومی نداشت و به همین دلیل همه جناح‌های سیاسی در مراسم سالگرد، همراه و همگام هستند.

امام جمعه کرمان گفت: جریان شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان به کانون وحدت، همدلی و همراهی برای کشور تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، گفت: شهرت شهید سلیمانی به عنوان چهره مثبت، انسان‌دوست و مجاهد در راه خدا دنیا را گرفته است و عاشقانی دارد که هر ساله از سراسر جهان برای زیارت مرقد مطهرش به کرمان سفر می‌کنند.

امام جمعه کرمان از ویژگی‌های متفاوت سالگرد امسال گفت و بیان کرد: ۸۰ درصد برنامه‌های امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی برگزار می‌شود.

مشارکت مردم در مراسم سالگرد شهید سلیمانی

استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی، بزرگ‌ترین جلوه حضور و مشارکت مردمی در سطح استان و کشور است، اظهار کرد: فرماندهان ارشد نظامی بسیاری را در مواجهه با دشمن از دست داده‌ایم، اما جایگاه ویژه شهید سلیمانی و اینکه مسئولیت برگزاری مراسم سالگرد ایشان بر دوش همه ما قرار می‌گیرد و جمع می‌شویم تا برای آن برنامه‌ریزی کنیم، ریشه در ماهیت مردمی شخصیت ایشان دارد.

وی افزود: بزرگترین هنر ما این است که زمینه‌های مشارکت مردم را در مراسم سالگرد شهید سلیمانی فراهم و تسهیلگری در مسیر حضور مردم داشته باشیم.

طالبی، بیان کرد: با تدابیر صورت گرفته، هر ساله تاکید بر حضور گروه‌های مردمی در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها بیشتر می‌شود و به عهده ماست که شرایط لازم را برای نقش‌آفرینی مردم و گروه‌های مردمی فراهم کنیم.

استاندار کرمان، امنیت و حفظ آرامش مردم را خط قرمز همه برنامه‌ها دانست و تاکید کرد: عالی‌ترین سطح همکاری را در برگزاری‌مراسم سالگرد در استان شاهد باشیم، ضمن اینکه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود.

استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد امسال با حضور و مشارکت گسترده مردم و به حداقل رسیدن چالش‌ها، شکوهمندترین مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار شود.

برنامه‌های سالگرد در قالب ستاد مردمی اجرا می‌شوند

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان نیز در این نشست با تأکید بر رنگ و بوی مردمی در برنامه‌های سالگرد شهید سلیمانی گفت: ستاد امنیت در استان به صورت مستقل عمل خواهد کرد.

رحمان جلالی، ابراز داشت: کمیته‌های مردمی با عنوان ستاد مردمی برگزاری مراسم هفتمین سالگرد شهید سلیمانی فعالیت می‌کنند و ادارات اجرایی، معین کمیته‌های مردمی خواهند بود.

وی تصریح کرد: برنامه‌های سالگرد از جمعه ۱۱ دی تا جمعه ۱۸ دی در نظر گرفته شده و موکب‌های مردمی نیز به مدت سه روز ۱۱ تا ۱۳ دی در گلزار شهدا حضور دارند.