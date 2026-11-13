به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ آبان‌ماه یاسوج، با گرامیداشت روز کتاب و کتاب‌خوانی و یاد علامه سید محمدحسین طباطبایی، اظهار کرد: این عالم بزرگ با تربیت شاگردان برجسته‌ای همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و آیت‌الله جوادی آملی، نقش ماندگاری در گسترش معارف اسلامی و علوم دینی ایفا کرد.

وی کتاب‌خوانی را یک ارزش دینی و انسانی دانست و افزود: جامعه‌ای که به دنبال رشد و توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی است، باید به فرهنگ مطالعه توجه ویژه داشته باشد؛ چراکه بخش مهمی از دانش و تجربه بشری در کتاب‌ها ثبت شده و بی‌توجهی به مطالعه، زمینه عقب‌ماندگی در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

امام جمعه یاسوج با اشاره به جایگاه علم‌آموزی در آموزه‌های اسلامی تصریح کرد: اسلام همواره بر طلب علم تأکید کرده است و باید فرهنگ کتاب‌خوانی در خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر بخش‌های جامعه نهادینه شود.

آیت‌الله حسینی با انتقاد از استفاده بی‌هدف از فضای مجازی بیان کرد: ساعت‌ها حضور در فضای مجازی لزوماً به معنای افزایش آگاهی نیست، بلکه افراد باید به دنبال محتواهای ارزشمند و هدایتگری باشند که موجب ارتقای دانش، اخلاق و معنویت شود.

دشمن از توان هسته‌ای و موشکی ایران واهمه دارد

وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مذاکرات هسته‌ای و انتقال مواد غنی‌شده به خارج از کشور گفت: طرح خروج مواد هسته‌ای از کشور یا رقیق‌سازی آن، اقدامی خطرناک و فریبکارانه است و نباید اجازه داد دستاوردهای راهبردی کشور تضعیف شود.

امام جمعه یاسوج افزود: امروز دشمن از توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی ایران واهمه دارد و اگر این ظرفیت‌ها در اختیار کشور نبود، دشمن شرایط بسیار دشوارتری را بر ایران تحمیل می‌کرد.

وی با بیان اینکه دشمن زمانی به کشورها حمله می‌کند که آن‌ها را ضعیف ببیند، اظهار کرد: اگر ایران از توان دفاعی و موشکی برخوردار نبود، مشخص نبود چه سرنوشتی در انتظار کشور قرار می‌گرفت؛ بنابراین نباید با تصمیم‌های نادرست، قدرت بازدارندگی کشور را تضعیف کنیم.

آیت‌الله حسینی با اشاره به خسارت‌های جنگ اخیر و شهادت فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه خاطرنشان کرد: دشمن اهدافی همچون تضعیف، تجزیه و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی را دنبال می‌کرد، اما با وجود خسارت‌های سنگین نتوانست به اهداف خود دست یابد و ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی کرد.

وی همچنین با اشاره به مواضع مطرح‌شده درباره تقویت توان بازدارندگی کشور، از طرح موضوع افزایش توانمندی‌های دفاعی و هسته‌ای در نماز جمعه تهران یاد کرد و آن را مطالبه‌ای دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سیاسی آمریکا و پیامدهای جنگ این کشور با ایران اشاره کرد و گفت: ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود در جنگ، پیامدهایی در معادلات سیاسی داخلی این کشور داشته است.

حضرت زهرا(س) الگویی بی‌بدیل در تاریخ اسلام است

آیت‌الله حسینی در ادامه با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به جایگاه والای آن حضرت در اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا(س) از شخصیت‌های بی‌بدیل تاریخ اسلام هستند و عظمت و جایگاه ایشان به اندازه‌ای است که پیامبر اکرم(ص) احترام ویژه‌ای برای آن حضرت قائل بودند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم در شأن اهل‌بیت(ع) افزود: آیات مباهله و تطهیر از جمله آیاتی هستند که جایگاه و فضیلت اهل‌بیت پیامبر(ص) را نشان می‌دهند و حضرت فاطمه زهرا(س) از شخصیت‌های محوری این آیات به شمار می‌روند.

امام جمعه یاسوج با اشاره به ماجرای فدک و مظلومیت حضرت زهرا(س) تصریح کرد: آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) با حوادث و رنج‌های بسیاری روبه‌رو شدند و در وصیت خود تأکید کردند که مراسم غسل، کفن و تشییع پیکرشان شبانه و دور از چشم نامحرمان انجام شود.

آیت‌الله حسینی در پایان با گرامیداشت یاد آیت‌الله حسینی، امام جمعه سابق یاسوج، اظهار کرد: این عالم وارسته حدود ۲۵ سال در سنگر نماز جمعه به تبیین معارف اسلامی و خدمت به مردم پرداخت و بسیاری از ما از بیان و آموزه‌های ایشان بهره بردیم.