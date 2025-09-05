دشمنان با برجسته کردن اختلاف بین شیعه و سنی به دنبال تضعیف اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج به ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و ادامه داد: این روزهای بزرگ را به همه شیعیان و همه مسلمانان تبریک عرض می‌کنیم.

وی با اشاره به تولد پیامبر (ص)، اظهار کرد: این روز همان بعثت بود که ظلم و بی عدالتی برچیده می‌شود.

امام جمعه یاسوج با اشاره به گرامیداشت هفته وحدت ابراز کرد: ما مسلمانان قبله واحد و کتاب واحد و عبادات واحد، نماز، روزه، خمس و ذکات داریم و نظراتمان پیرامون همه اینها یکی است اما دشمن به دنبال این است که با برجسته کردن اختلافات جزئی، بین مسلمانان تفرقه ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه منطق شیعه و مسلمانان وحدت است، گفت: هیچ نیازی به اختلاف و درگیری نیست و باید در کنار هم این موارد را رفع کنیم.

آیت الله حسینی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال این است که دست روی اختلافات مذهبی بگذارد، افزود: آنها بر اساس دلسوزی اینکار را نمی‌کنند، بلکه به دنبال تضعیف قدرت اسلام هستند.

مسلمان با وحدت جلوی کشتار در غزه را بگیرند

وی نقشه اصلی این اختلاف بین مسلمانان را توسط انگلیس بیان کرد و گفت: این همه ما ثروت و جمعیت داریم اما الان مشاهده می‌شود مسلمانان هیچ حرکتی برای توقف جنگ علیه مردم غزه انجام نمی‌دهند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه علیه کشور ما برای حمایت از غزه بود، تاکید کرد: کشورهای مسلمان باید در کنار هم با وحدت جلوی توطئه‌های دشمنان را بگیرند.

تاکید امام جمعه یاسوج بر ضرورت وقف در جامعه

وی به موضوع وقف اشاره کرد و یادآور شد: مسلمانی که نماز می‌خواند، خیرات می‌کند و یک سنت حسنه بعد از خود را به یادگار می‌اندازد تأثیر بسیار زیادی دارد.

آیت الله حسینی با اشاره به اینکه خیلی از افراد پایه گذار کارهای خوب هستند، گفت: یک صدقه جاریه و وقت برای حوزه‌های علمیه، مسجد، بیمارستان و مدرسه مهم است و باید مد نظر قرار دهیم.

ما از ظرفیت گروه شانگهای غافل شده بودیم

وی به ظرفیت گروه شانگهای اشاره کرد و گفت: این ظرفیت خوبی است که از آن غافل مانده بودیم و باید از پتانسل های کشور چین استفاده کرد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به اینکه برخی در کشور هنوز تاکید حمایت از غرب را دارند، تاکید کرد: این کشورها وسط مذاکره فرماندهان و دانشمندان ما را ترور کردند و آیا می‌شود به آنها اعتماد کرد.

انتقاد از بی کیفیتی نان در استان

وی با انتقاد از بی کیفیتی نان در استان، بیان کرد: باید این نعمت پروردگار نظارت شود.

ورودی‌های شهر یاسوج پر از زباله است

آیت الله حسینی با اشاره به وضعیت نامطلوب و زباله در ورودی‌های شهر، گفت: باید نظافت کرد و توصیه می‌شود به دهیار و شهرداری‌ها در این زمینه نظم و انضباط را مد نظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه برخی نیروهای خودی بر اساس دسیسه‌های نفسانی و وعده‌های تو خالی فریب دشمن را خوردند، بیان کرد: این افراد هیچ چیزی عایدشان نمی‌شود و فقط به خود و کشور ظلم می‌کنند.

امام جمعه یاسوج با تشور به ایثار و انفاق در راه خدا، گفت: کمک به افراد فقیر، بیمار و مشارکت در کارهای خیر قبل از اینکه بیماری سراغ آدم بیاید می‌تواند توشه‌ای برای آخرتش باشد.