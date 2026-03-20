به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به نقشه‌های دشمنان گفت: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، به ویژه در خیابان‌ها، از عملیاتی شدن توطئه‌های دشمنان علیه کشور جلوگیری کرده است.

وی با بیان اینکه امروز مقابله با دشمن تنها در میدان‌های نظامی خلاصه نمی‌شود، افزود: بلکه مردم با حضور آگاهانه خود در خیابان‌ها و نقاط مختلف کشور، نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کنند.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر جایگاه والای مجاهدان در اسلام، تصریح کرد: که در راه خدا قدم گذاشتن، حتی در کوچک‌ترین اقدامات مانند پرتاب تیری به سمت دشمن، دارای اجر بزرگی است.

وی با اشاره به تهاجم گسترده دشمنان به کشور از طریق جنگ روانی، تحریم‌ها و رسانه‌ها، بیان کرد : با هوشیاری و بصیرت ملت ایران، این توطئه‌ها به شکست انجامیده است.

آیت الله حسینی همچنین در مورد شهادت شخصیت‌های برجسته کشور ، گفت: شهادت این افراد نه تنها نظام را تضعیف نکرد، بلکه موجب تقویت روحیه مقاومت و انسجام بیشتر ملت ایران شد.

وی با دعا برای سربلندی ملت ایران و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) از مردم خواست که همچنان با روحیه ایمان و مقاومت در برابر دشمنان ایستادگی کنند.