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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

آیت الله حسینی: دشمن با قدرت موشکی ایران پای میز توافق آمد

آیت الله حسینی: دشمن با قدرت موشکی ایران پای میز توافق آمد

یاسوج- امام جمعه یاسوج گفت: دشمنان جمهوری اسلامی پس از مشاهده توان دفاعی، مقاومت ملت ایران و قدرت موشکی کشور ناچار به پذیرش توافق شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، به مناسبت‌های پیش رو اشاره کرد.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مصطفی چمران و روز بسیج اساتید، شهید چمران را الگویی برجسته برای جامعه علمی کشور دانست و افزود: شهید چمران با وجود برخورداری از جایگاه علمی ممتاز و زندگی در آمریکا، هیچ‌گاه آرمان‌های اسلامی و انقلابی خود را فراموش نکرد و در نهایت در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و عزت ملت ایران به شهادت رسید.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر نقش اساتید دانشگاه در هدایت فکری و معنوی جامعه اظهار کرد: دانشگاه‌ها و اساتید باید در مسیر ارتقای اخلاق و معنویت جامعه، آگاهی‌بخشی به جوانان، مقابله با استعمار و روشنگری در برابر جنایت‌های قدرت‌های سلطه‌گر گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی(ره)، جایگاه تعلیم و تربیت در اسلام را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر انسان تحت آموزش و تعلیم قرار نگیرد، بسیاری از معارف و احکام الهی را فرا نخواهد گرفت و به همین دلیل نقش عالمان دینی و مبلغان در هدایت جامعه بسیار ارزشمند است.

آیت‌الله حسینی افزود: فلسفه اصلی بعثت انبیا و هدف آفرینش انسان، رشد معنوی، اخلاقی و ایمانی انسان‌هاست و این مهم در سایه آموزه‌های دینی محقق می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توافقات اخیر و تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: کلیات توافق انجام شده قابل قبول است، اما باید نسبت به عملکرد طرف مقابل هوشیار بود، زیرا سابقه بدعهدی و نقض تعهدات از سوی دشمنان وجود دارد.

امام جمعه یاسوج تصریح کرد: شرایط امروز با گذشته متفاوت است و اگر دشمن پای توافق آمده، نتیجه قدرت دفاعی، مقاومت ملت ایران و توان موشکی کشور بوده است. آنان زمانی که دریافتند در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و توان مقابله با جمهوری اسلامی را ندارند، ناچار به پذیرش توافق شدند.

وی با بیان اینکه دشمنان در تحقق اهداف خود علیه جمهوری اسلامی شکست خورده‌اند، خاطرنشان کرد: آنان با هدف تضعیف و براندازی نظام اسلامی وارد میدان شدند اما در برابر اراده ملت ایران و توانمندی‌های کشور ناکام ماندند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: ملت ایران از قدرت و ظرفیت بالایی برخوردار است و در صورت هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ جمهوری اسلامی قاطع و کوبنده خواهد بود.

آیت‌الله حسینی در پایان خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، به تشریح مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان پرداخت و با ذکر مصائب شهدای کربلا، از درگاه الهی تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) را مسئلت کرد.

کد مطلب 6864794

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