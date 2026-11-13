خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا(س)، شهر مقدس قم در سوگ بانوی دو عالم سیاه‌پوش شده و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، بیوت مراجع عظام تقلید، مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه این شهر میزبان برنامه‌های عزاداری و سوگواری است.

از ساعات ابتدایی روز شهادت ام‌ابیها(س)، دسته‌های عزاداری و زنجیرزنی از محله‌ها و نقاط مختلف شهر به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت کردند تا در جوار بارگاه کریمه اهل‌بیت(س)، در رثای دخت گرامی پیامبر اسلام(ص) به سوگواری بپردازند.

خیابان‌های منتهی به حرم مطهر نیز از صبح امروز شاهد حرکت هیئت‌های عزاداری است که با نوای مرثیه و روضه‌خوانی، مسیر خود را به سمت آستان مقدس بانوی کرامت ادامه می‌دهند تا با حضور در این مکان مقدس، سالروز شهادت مادر سادات را به محضر حضرت معصومه(س) تسلیت بگویند.



حرم بانوی کرامت سیاه‌پوش عزای فاطمی شد



حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نیز از روزهای گذشته با نصب پرچم‌ها و پارچه‌نوشته‌های مشکی مزین به نام و یاد حضرت زهرا(س)، حال و هوای سوگواری به خود گرفته و زائران و مجاوران در این آستان مقدس به عزاداری مشغول هستند.



در کنار برنامه‌های حرم مطهر، بیوت مراجع عظام تقلید و علما نیز سیاه‌پوش شده و مجالس روضه‌خوانی، عزاداری و سخنرانی با حضور اقشار مختلف مردم در این مراکز برگزار می‌شود.



همزمان با ایام فاطمیه، دروس حوزه های علمیه نیز تعطیل اعلام شد تا طلاب و روحانیون فرصت حضور در برنامه‌های تبلیغی، منابر و مجالس عزاداری این ایام را داشته باشند و در نقاط مختلف به تبیین معارف و برگزاری مراسم سوگواری بپردازند.

چهار شهید گمنام بر دستان عزاداران فاطمی تشییع شدند



همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و در امتداد آیین‌های سوگواری سراسر کشور، پیکر مطهر چهارشهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز با حضور مردم در شهر مقدس قم تشییع شد.



آیین تشییع پیکرهای مطهر این شهدا از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز شد و تا میدان جانبازان ادامه یافت.



همچنین دسته عزاداری سالروز شهادت ام‌ابیها، حضرت صدیقه طاهره(س)، به امر آیت‌الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید، همانند سال‌های گذشته از خیابان شهدا به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت کرد.



زائران پاکستانی نیز در حرم بانوی کرامت عزاداری کردند



در این ایام، حضور زائران پاکستانی در شهر مقدس قم نیز چشمگیر است و جمعی از شیعیان عزادار پاکستانی از شب گذشته تا امروز با حضور گروهی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، در سوگ شهادت حضرت زهرا(س) به عزاداری و مرثیه‌خوانی پرداخته‌اند.



حضور این زائران در کنار دسته‌های عزاداری و هیئت‌های مردمی، از دیگر جلوه‌های برگزاری آیین‌های سوگواری در حرم مطهر بانوی کرامت در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است.

موکب‌های فاطمی از زائران و عزاداران پذیرایی می‌کنند

در بخش دیگری از برنامه‌های ایام فاطمیه، موکب‌های ستاد خادمان ملیکه ایران به مناسبت بزرگداشت این ایام در میدان امام خمینی(ره) و محدوده اطراف حرم مطهر برپا شده‌اند و خدمات پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران را تا شام شهادت حضرت زهرا(س) ادامه می‌دهند.



همچنین در عوارضی و ورودی شهر مقدس قم نیز موکب‌هایی از روزهای گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا از زائران و مسافرانی که برای حضور در مراسم عزاداری و زیارت حرم مطهر وارد این شهر می‌شوند، پذیرایی کنند.

دسته عزاداری فاطمی با حضور آیت‌الله فقیهی در قم



همزمان با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س)، جمع زیادی از علما، فضلا، مسئولان، اعضای هیئات مذهبی و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در دسته عزاداری فاطمی حضور یافتند و مسیر دفتر آیت‌الله محسن فقیهی تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) را پیمودند.



این آیین سوگواری با همراهی آیت‌الله محسن فقیهی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در این مراسم، ارادت و دلبستگی خود را به ساحت حضرت زهرا(س) ابراز کردند.



دسته عزاداری در طول مسیر با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت(ع) همراه بود و مردان و زنان، جوانان و سالمندان با حضور در این حرکت جمعی، در سوگ شهادت بانوی دو عالم به عزاداری پرداختند.



در جریان این مراسم، پرچم‌های عزای فاطمی در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد که برگزارکنندگان آن را نمادی از پیوند ارادت به اهل‌بیت(ع) و حمایت از نظام اسلامی معرفی کردند.

شب گذشته نیز پیکرهای مطهر شهدای گمنام در جمع عزاداران فاطمی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و همچنین برخی از میادین شهر بر روی دستان مردم انقلابی و ولایتمدار قم تشییع شد.