به گزارش خبرنگار مهر، محسن طاهری شامگاه پنجشنبه پس از کسب پیروزی تیمش در برابر تیم مقاومت شهرداری تبریز در هفته سوم لیگ برتر اظهار کرد: بازی خوبی بود، تیم تبریز از بازیکنان بومی خود استفاده می‌کرد، فکر می‌کنم در آینده تیم خوبی داشته باشند.

وی افزود: بازیکنان ما تلاش کردند و مزد زحمات یک هفته گذشته خود را کسب کردند؛ امیدوارم این روند رو به رشد را ادامه دهیم و در بازی‌های آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.

اوایل نیمه دوم بازی را ول کردیم

سعید عمادی گلزار، مربی تیم مقاومت شهرداری تبریز نیز پس از شکست در برابر سپاهان‌نوین اظهار کرد: قبل از هر چیز به سپاهان‌نوین تبریک می‌گویم؛ نیمه اول بازی خوبی انجام دادیم و بازیکنان نکات مورد نظر را در زمین پیاده کردند.

وی افزود: در ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم بازیکنان بازی را ول کردند و پس از آن هر چه تلاش کردیم نتوانستیم برگردیم و نیمه دوم خواسته‌های کادرفنی برآورده نشد.