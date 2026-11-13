به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ساوه، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا و اشاره به خطبه ۱۱۴ نهج‌البلاغه اظهار کرد: خداوند روزی بندگان را تضمین کرده، اما انجام واجبات را از آنان خواسته است؛ بنابراین نباید تلاش برای تأمین معاش، انسان را از مسئولیت‌های الهی غافل کند.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، خوش‌اخلاقی، صداقت، اعتدال، نظافت و آراستگی، صبر، مدارا، عذرپذیری و ایجاد فضای شاد در خانواده را از مهم‌ترین مؤلفه‌های سبک زندگی فاطمی دانست.

امام جمعه ساوه با تأکید بر نقش صداقت در تحکیم بنیان خانواده افزود: اعتماد متقابل از اصلی‌ترین پایه‌های زندگی مشترک است و دروغ از مهم‌ترین عواملی است که این اعتماد را از بین می‌برد.

وی با استناد به آیات ۳۶ تا ۴۰ سوره شوری، پرهیز از دنیاپرستی، توکل به خداوند، دوری از گناهان، اقامه نماز، مشورت، انفاق، مقابله با ظلم و گذشت را از مهم‌ترین آموزه‌های زندگی قرآنی برشمرد.

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: دنیاپرستی و فقدان تزکیه نفس در جامعه، از عوامل اصلی انحرافات تاریخی جهان اسلام بوده که پیامدهای آن در حوادثی همچون غصب فدک، شهادت حضرت زهرا(س)، خانه‌نشینی امیرالمؤمنین(ع) و واقعه کربلا نمایان شده است.

وی ، خطبه فدکیه را سند حق‌طلبی حضرت فاطمه زهرا(س) و مجموعه‌ای ارزشمند از معارف دینی، فلسفه احکام الهی و تبیین علل انحراف خواص و سکوت مردم پس از رحلت پیامبر(ص) دانست.

امام جمعه ساوه همچنین خطبه فدکیه را حاوی درس‌های مهمی درباره پاسداری از انقلاب اسلامی، پایداری جمهوری اسلامی و دفاع از ولایت عنوان کرد و از مردم خواست در ایام فاطمیه این خطبه را به‌صورت کامل و با تأمل مطالعه کنند.