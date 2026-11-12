به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محسن حسینی دیباجی،پ در مراسم عزاداری کارکنان سپاه استان مرکزی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با تبیین ابعاد شخصیتی و سیره زندگی آن حضرت، بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی و پاسداری از ارزش‌های عفاف و حجاب در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت زهرا(س) در تاریخ اسلام اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) تنها الگوی زنان مسلمان در عرصه بندگی و معنویت نیست، بلکه سیره و سبک زندگی ایشان در زمینه عفاف، حجاب، مسئولیت‌پذیری، دفاع از ارزش‌های دینی و حضور آگاهانه در عرصه‌های اجتماعی، الگویی ماندگار برای همه نسل‌هاست.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه حجاب میراث ارزشمند حضرت زهرا(س) و یکی از جلوه‌های برجسته فرهنگ فاطمی است، افزود: پاسداری از این میراث دینی، نیازمند دغدغه‌مندی، احساس مسئولیت و تلاش مستمر همه دلسوزان و متولیان امر عفاف و حجاب است.

حجت‌الاسلام حسینی دیباجی تصریح کرد: موضوع عفاف و حجاب نباید صرفاً به‌عنوان یک مسئله فردی مورد توجه قرار گیرد، بلکه ترویج این فرهنگ نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی، آگاهی‌بخشی، تبیین صحیح معارف دینی و الگوسازی از شخصیت‌هایی همچون حضرت فاطمه زهرا(س) است.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های اثرگذار در جامعه خاطرنشان کرد: برای نهادینه‌شدن فرهنگ عفاف و حجاب، باید با شناخت دقیق نیازهای نسل جدید، زبان مناسب و شیوه‌های اثرگذار، زیبایی‌ها و ارزش‌های فرهنگ فاطمی را به نسل جوان معرفی کرد.

حجت الاسلام دیباجی بر ضرورت بهره‌گیری از مناسبت‌های مذهبی به‌ویژه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برای بازخوانی سیره و معارف اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و افزود: مجالس عزاداری اهل‌بیت(ع) علاوه بر زنده نگه‌داشتن یاد و نام آن بزرگواران، فرصتی ارزشمند برای شناخت معارف دینی، تقویت باورهای اعتقادی و الگوگیری عملی از سبک زندگی آنان است.