خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ بیست‌ودوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، سمنان حال و هوای دیگری دارد؛ مردم دیار سه هزار شهید در سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام(ص)، رخت عزا بر تن کرده‌اند و پس از روزهایی سرد، آسمان نیز با مردمی همراه شده که از گوشه و کنار شهر خود را به معراج‌الشهدا رسانده‌اند تا میزبان فرزندان گمنام وطن باشند.

مهمانانی که طی یک هفته گذشته با حضور در نقاط مختلف استان سمنان، عطر ایثار و شهادت را در این دیار پراکنده‌اند، امروز بر دستان مردم قدرشناس این استان تشییع می‌شوند تا در خاکی آرام بگیرند که سال‌ها چشم‌انتظار بازگشتشان بوده است.

همه آمده‌اند؛ از پیر و جوان تا خانواده‌های شهدا

همزمان با تشییع و تدفین شش شهید گمنام در شهر سمنان، مردم شاهرود نیز میزبان پیکر یک شهید ۲۳ ساله تازه‌تفحص‌شده از عملیات کربلای پنج بودند که در شهرک ولیعصر(عج) این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

در مرکز استان نیز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح، مردم پیکر مطهر شهیدان را از میدان استاندارد تا مصلای امیرالمؤمنین(ع) همراهی کردند. پس از برگزاری نماز جمعه و مراسم مدیحه‌سرایی و سوگواری فاطمی در مصلای بزرگ سمنان، جمعیت برای بدرقه نهایی و حضور در آیین تدفین شهدا راهی معراج‌الشهدا شد.

حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم چشمگیر بود؛ زن و مرد، پیر و جوان، خانواده‌هایی که با ویلچر و واکر آمده بودند و کودکانی که بر دوش پدرانشان نشسته بودند تا از نزدیک شاهد بدرقه فرزندان وطن باشند. صحنه‌هایی که نشان می‌داد پیوند مردم این دیار با فرهنگ ایثار و شهادت همچنان زنده و استوار است.

ارادت مردم به شهدا وصف‌ناشدنی است

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان که در خطبه‌های نماز جمعه نیز به حضور پیکر مطهر شهدا در استان اشاره کرده بود، در گفت‌وگویی با خبرنگاران، حضور گسترده مردم در آیین تشییع را نشانه ارادت عمیق آنان به شهیدان دانست.

حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه مردم سمنان مانند دیگر نقاط کشور با عشق و شور در مراسم تشییع شهدا شرکت می‌کنند، اظهار کرد: مردم با این حضور نشان می‌دهند که قدردان مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهیدان هستند و این عشق و علاقه وصف‌ناشدنی است.

این ارادت را می‌توان در چهره و رفتار مردمی دید که فارغ از سن، جایگاه و موقعیت اجتماعی، برای بدرقه شهدای گمنام به میدان آمده‌اند؛ حضوری که از نگاه بسیاری از فعالان فرهنگی و اجتماعی استان، جلوه‌ای از پیوند عمیق جامعه با آرمان‌های شهداست.

حضور شهدا؛ موجی از همبستگی و معنویت

یک فعال فرهنگی استان سمنان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارادت عمیق مردم به شهدا، حضور گسترده آنان در مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا(س) را جلوه‌ای از این پیوند معنوی دانست.

حجت‌الاسلام محسن معماری اظهار کرد: ارادت مردم استان سمنان به شهدا بی‌پایان و با هیچ احساس دیگری قابل مقایسه نیست و حضور امروز مردم در سالروز شهادت بانوی دو عالم، بار دیگر این حقیقت را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه حضور شهدا در چنین مناسبت‌هایی موجی از همبستگی، وحدت و معنویت را در جامعه ایجاد می‌کند، افزود: این جریان‌سازی معنوی از برکات خون شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت است.

این فعال فرهنگی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف طی ۹ ماه گذشته، تصریح کرد: مردم حتی در شرایط نامساعد جوی و زیر باران و برف نیز در میدان حضور داشته‌اند تا نشان دهند از عهدی که با شهدا بسته‌اند، عقب‌نشینی نمی‌کنند.

قدردانی فرماندار از حضور مردم

مهدی صمیمیان، فرماندار سمنان نیز در حاشیه مراسم تشییع و تدفین شهدا، از حضور گسترده و مخلصانه مردم در این آیین قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در مراسم بدرقه شهدا نشان‌دهنده عشق و ارادت آنان به فرزندان این سرزمین است، اظهار کرد: باید قدردان مردمی باشیم که با چنین شور و اشتیاقی در مراسم تشییع و تدفین شهیدان حضور پیدا می‌کنند.

فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه مردم این شهرستان همواره قدردان مجاهدت‌های شهدا بوده‌اند، افزود: این حضور باشکوه، بیانگر وفاداری مردم شهیدپرور سمنان به آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که شهیدان برای آن جان خود را فدا کردند.

تصاویر رهبران انقلاب در دستان مردم

در میان جمعیت حاضر در مراسم، پلاکاردها و تصاویر متعددی از شهدا و شخصیت‌های انقلاب اسلامی به چشم می‌خورد؛ تصاویری که در میان آنها تمثال رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب نیز جایگاه ویژه‌ای داشت. این حضور تصویری در روزهایی که یادآور بیستمین سالگرد سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان سمنان است، جلوه‌ای قابل توجه به مراسم بخشیده بود.

سمیه همتی، طلبه جوان، که تصویری از رهبر شهید انقلاب اسلامی در کنار تصویر رهبر انقلاب را در دست داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور در این مراسم را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و اعلام وفاداری به مسیر انقلاب دانست.

وی اظهار کرد: مردم ما همواره در صحنه حضور داشته‌اند و شرکت در این آیین معنوی نیز بیانگر ارادت آنان به شهدا، رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب است.

همتی با بیان اینکه مردم از چنین فرصت‌هایی برای انتقال پیام خود به جهانیان استفاده می‌کنند، افزود: مردم ایران با حضور در صحنه‌های مختلف نشان می‌دهند که ادامه‌دهنده راه شهدا هستند و میدان را خالی نمی‌کنند.

این طلبه جوان با اشاره به عهد مردم با شهیدان برای تداوم مسیر آنان، حمایت از ولایت فقیه را از ارکان این مسیر دانست و گفت: مردم پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز با حضور در صحنه، بر پایبندی خود به این مسیر تأکید کرده‌اند.

حضور مردم، یادآور حماسه‌های دوران دفاع مقدس

اسماعیلی صادقیان، بازنشسته فرهنگی و از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور مردم در آیین تشییع شهدا را نشانه عمق ارادت آنان به شهیدان و تداوم راه انقلاب اسلامی دانست.

وی اظهار کرد: مردم با حضور در چنین مراسمی، ارادت خود را به ساحت مقدس شهدا، امام شهیدان و رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان می‌دهند و پیامشان این است که همچنان پشتیبان ولایت فقیه و رهبر خود هستند.

این رزمنده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه حضور مردم در این مراسم جلوه‌ای از پایبندی ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی است، افزود: چنین اجتماعاتی یادآور حماسه‌آفرینی‌های مردم از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون است و نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در جامعه زنده است.

روایت یک روز عاشقی در دیار سه هزار شهید

روز عاشقی مردم سمنان، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با بدرقه و خاکسپاری فرزندان گمنام وطن به لحظات پایانی خود نزدیک می‌شود؛ مردمی که از ساعت‌ها پیش در معراج‌الشهدا گرد آمده‌اند تا تابوت‌های شهیدان را بر دستان خود حمل کنند و بار دیگر به آنان ادای احترام کنند.

مردم استان سمنان، به‌ویژه در شهرهای سمنان و شاهرود، امروز نشان دادند که نام شهید و شهادت همچنان در حافظه جمعی این دیار جایگاهی ویژه دارد و هر جا سخن از ایثار و فداکاری باشد، خود را در صف نخست حضور قرار می‌دهند.

دیار سه هزار شهید، سرزمینی که در دوران دفاع مقدس با تقدیم فرزندان خود حماسه‌های ماندگاری آفرید، امروز نیز با حضور در آیین تشییع و تدفین شهدای گمنام، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با فرهنگ شهادت تأکید کرد؛ پیوندی که در سالروز شهادت مادر شهیدان، حضرت فاطمه زهرا(س)، جلوه‌ای متفاوت و عمیق‌تر یافته است.

امروز سمنان تنها میزبان پیکر چند شهید گمنام نبود؛ این شهر میزبان خاطره‌ها، آرمان‌ها و عهدی بود که نسل‌های مختلف با شهیدان بسته‌اند؛ عهدی که در حضور پرشور مردم، از پیر و جوان تا کودکانی که بر دوش پدرانشان نظاره‌گر مراسم بودند، بار دیگر تجدید شد.