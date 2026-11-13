به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی تشییع پیکر شهدای گمنام تازه‌تفحص‌شده دوران دفاع مقدس، صبح روز جمعه همزمان با ایام سوگواری فاطمیه، با حضور پرشور مردم شهیدپرور و قدرشناس سمنان در مرکز استان برگزار شد.

این مراسم از میدان استاندارد سمنان آغاز شد و اقشار مختلف مردم با حضور در این آیین معنوی، پیکر مطهر شهدای گمنام را تا مصلای امیرالمؤمنین (ع) مشایعت کردند.

مردم متدین و ولایت‌مدار سمنان در این مراسم، با حضور در مسیر تشییع، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند.

قرار است آیین تدفین پیکر مطهر ۶ شهید گمنام، ساعت ۱۵ امروز با حضور مردم شهیدپرور سمنان در معراج‌الشهدای این شهرستان برگزار شود.

این مراسم همزمان با آیین‌های تشییع و وداع با شهدای گمنام در سراسر کشور و مقارن با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دخت نبی مکرم اسلام (ص)، برگزار می‌شود.

همچنین عصر امروز، پیکر مطهر یک شهید تازه‌تفحص‌شده دوران دفاع مقدس در شهرک ولیعصر (عج) شاهرود تشییع خواهد شد.

همزمان با حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در مصلای امیرالمؤمنین (ع) سمنان، مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) نیز برگزار می‌شود تا فضای این آیین با عطر معنویت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت همراه شود.

مردم سمنان امروز در حالی میزبان لاله‌های گمنام دفاع مقدس هستند که همزمان با ایام فاطمیه، فضای معنوی و سوگوارانه‌ای در سراسر کشور حاکم است و حضور شهدا بار دیگر یاد و خاطره جان‌فشانی‌های رزمندگان اسلام را زنده می‌کند.

تجدید میثاق با شهدای گمنام در دیار سه‌هزار شهید دفاع مقدس، جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق مردم سمنان با فرهنگ ایثار و شهادت است؛ مردمی که بنا بر گزارش‌های موجود، طی ۹ ماه گذشته نیز با حضور مستمر در اجتماعات شبانه، صحنه‌هایی از همبستگی، اقتدار و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند و در همین اجتماعات نیز با شهدای گمنام وداع کرده‌اند.