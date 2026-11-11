به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر چهارشنبه در جمع بانوان فعال در هیئات مذهبی و جلسات خانگی شیراز، با اشاره به پیشینه مذهبی این شهر گفت: میراث هیئتی فاطمی، زینبی و حسینی امانتی ارزشمند است که باید آن را به‌درستی پاس بداریم و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه فاطمیه صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، افزود: فاطمیه حقیقتی زنده و مکتبی برای آزادگی، شناخت حق و ایستادگی در مسیر حقیقت است و حضرت زهرا(س) الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی به شمار می‌روند.

هیئت نباید به عزاداری صرف محدود شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه عزاداری نباید به گریستن و تماشاگر بودن محدود شود، تصریح کرد: باید سبک زندگی فاطمی را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی جاری کنیم و شور و شعور مجالس عزاداری را به مسئولیت‌پذیری اجتماعی پیوند بزنیم.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش مداحان در این مسیر گفت: رسالت مداحان، آگاهی‌بخشی و تبیین معارف فاطمی است؛ همان‌گونه که حضرت زهرا(س) در برابر تحریف ایستادند، مداحان نیز باید در عصر جنگ ترکیبی و شناختی، راوی حقیقت و پرچمدار تبیین باشند.

جلسات خانگی؛ ظرفیت تحول اجتماعی

وی هیئات مذهبی را قرارگاه‌های تربیت، بصیرت و کنشگری اجتماعی دانست و افزود: هر هیئت باید بستری برای آماده‌سازی نیروهای مؤمن و مسئولیت‌پذیر باشد تا آموزه‌های دینی از مجالس عزاداری به متن جامعه راه پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ظرفیت بانوان در گسترش فرهنگ فاطمی بیان کرد: جلسات خانگی، هسته‌های کوچک اما اثرگذار جامعه هستند و می‌توانند از عزاداری صرف به سمت مسئولیت اجتماعی و نقش‌آفرینی در تحولات فرهنگی حرکت کنند.

خون‌خواهی؛ مسئولیتی برای زنده نگه داشتن راه شهدا

حجت الاسلام ولدان همچنین با اشاره به مفهوم خون‌خواهی شهدا گفت: خون‌خواهی انتقام شخصی نیست، بلکه گفتمانی برای زنده نگه داشتن حقیقت، آرمان و مسیری است که شهدا جان خود را در راه آن فدا کردند.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در ماندگاری پیام عاشورا خاطرنشان کرد: کربلا با خون امام حسین(ع) آغاز شد و با روایتگری حضرت زینب(س) استمرار یافت؛ ازاین‌رو امروز نیز هیئات فاطمی و جلسات خانگی باید با تبیین معارف دینی، به هسته‌های اثرگذار فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تأکید کرد: هر مجلس روضه و هر حسینیه می‌تواند امتدادی از فرهنگ کربلا و بستری برای تربیت، مجاهدت و پرورش نیروهای مؤمن و مسئولیت‌پذیر باشد.

