علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین دو دستگاه خودروی ساینا و تیبا۲ در کیلومتر ۲۲ محور آرادان ـ سرخه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امدادونجات ده‌نمک به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی را آغاز کردند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به ارزیابی صحنه حادثه گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد این سانحه پنج مصدوم بر جای گذاشته است.

باغبان ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، به دو نفر از مصدومان خدمات درمان سرپایی ارائه کردند و سایر مصدومان نیز برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شدند.