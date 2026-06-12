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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

تصادف پراید در میامی ۴ مصدوم داشت

تصادف پراید در میامی ۴ مصدوم داشت

سمنان- معاون امدادونجات هلال احمر استان سمنان از برخورد یک دستگاه خودروی پراید با تپه در جاده میامی به سبزوار خبر داد و گفت: این حادثه چهار مصدوم داشت.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد پراید با تپه در جاده میامی به سبزوار با چهار مصدوم خبر داد و بیان کرد: همزمان با بعد از ظهر جمعه گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با تپه در کیلومتر ۶۳ جاده میامی ـ سبزوار، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امدادی پایگاه امدادونجات میاندشت با ست نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

معاون هلال احمر سمنان ادامه داد: این سانحه چهار نفر مصدوم داشت که توسط نجاتگران هلال احمر رهاسازی و اقدامات اولیه امدادی انجام و با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6858083

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