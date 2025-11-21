  1. استانها
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۵

واژگونی خودرو در جاده آرادان - سرخه ۲ مصدوم بر جای گذاشت

آرادان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، از وقوع یک حادثه رانندگی در محور ارتباطی آرادان به سرخه خبر داد و گفت: این حادثه دو مصدوم در بر داشت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی چانگان در جاده آرادان به سرخه، صبح جمعه دو نفر را مصدوم کرد، افزود: این مصدومان پس از انجام عملیات امداد و نجات توسط هلال احمر، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافتند.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش واصله به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان، یک دستگاه خودروی چانگان در کیلومتر سه این جاده واژگون شد.

درخشان افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، تیم‌های امدادی پایگاه هلال‌احمر شهرستان آرادان برای انجام مأموریت به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات عملیات امدادی تصریح کرد: این سانحه منجر به مصدومیت دو سرنشین شد.

مدیرعامل هلال احمر سمنان خاطرنشان کرد: نجاتگران این جمعیت پس از رهاسازی مصدومان از خودرو، اقدامات اولیه پزشکی و امدادی را برای آنان انجام دادند.

درخشان با بیان اینکه انتقال مصدومان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ انجام شد، گفت: این افراد برای ادامه درمان به یک مرکز درمانی منتقل شدند.

وی تصریح کرد: بررسی‌های اولیه علت حادثه را عوامل انسانی و سرعت غیرمجاز اعلام کرده، اما تحقیقات تخصصی در این زمینه توسط کارشناسان پلیس راه ادامه دارد.

کد خبر 6663204

