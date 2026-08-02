حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح گزارش عملیات امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان طی ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۴۸ محور سمنان-دامغان، بلافاصله تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی‌های اولیه دریافتند که این سانحه دو جان‌باخته داشته است و عملیات امدادرسانی برای رهاسازی پیکر جان‌باختگان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان ادامه داد: نجاتگران پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر افراد جان‌باخته را تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه حادثه دادند.

درخشان در ادامه از وقوع یک سانحه دیگر در محور شاهرود-میامی خبر داد و گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۵۰ این محور به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله تیم امدادی پایگاه امدادونجات شهدای میامی با پشتیبانی پایگاه میاندشت به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی وضعیت حادثه‌دیدگان و امدادرسانی به آنان را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با اشاره به اینکه این حادثه ۲۸ حادثه‌دیده داشت، افزود: در این سانحه ۱۰ نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل کردند.

درخشان همچنین از واژگونی یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام ۵۳۰ در محور آرادان-سرخه خبر داد و گفت: این حادثه در کیلومتر چهار این محور به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات آرادان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از حضور نجاتگران در محل و ارزیابی صحنه، مشخص شد این سانحه پنج مصدوم دارد، تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از شتاب‌زدگی و خستگی هنگام رانندگی پرهیز کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جاده‌ای جلوگیری شود.