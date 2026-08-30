واژگونی سمند در محور فولادمحله - شهمیرزاد ۳ مصدوم برجا گذاشت

حسین دمزده در گفتگو با خبرنگار مهر از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور فولادمحله ـ شهمیرزاد در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این حادثه شامگاه یکشنبه در کیلومتر ۲۰ این محور رخ داد.

وی افزود: در پی اعلام گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند، موضوع به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان سمنان اعلام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر بیان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امدادونجات پایگاه فولادمحله به محل حادثه اعزام شد.

دمزده با بیان اینکه این حادثه سه مصدوم برجا گذاشت، گفت: نجاتگران هلال احمر پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.