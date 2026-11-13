به گزارش خبرگزاری مهر، در پی هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی هوای تهران از عصر جمعه ۲۲ آبان، میانگین کیفیت هوای هم‌اکنون پایتخت با آلاینده شاخص «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۱۵۳ و در شرایط ناسالم است.

در این شرایط جوی مبتلایان بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» روی عدد ۱۱۹ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.