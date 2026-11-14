مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق بیانات مقام معظم رهبری در خصوص خیزش علمی، اظهار کرد: فرمایشات ایشان در خصوص خیزش علمی بسیار دقیق بود و توجه ویژه‌ای به علوم پایه و علوم انسانی و اجتماعی داشتند. در هر دو حوزه، اسناد توسعه تهیه شده است.

وی افزود: در همین راستا، نیز جلسه‌ای در خصوص علوم انسانی برگزار شد و جنبه‌های مختلف این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. به نظر من، ۱۲ کمیته در این زمینه فعال هستند.

ابطحی با اشاره به توجه به علوم انسانی و علوم پایه در برنامه‌های وزارت علوم، تصریح کرد: این موضوع از مرحله تهیه اسناد تا اجرا مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در مورد تقویت فردی و گروهی نیز مطالبی را مطرح فرموده بودند که در برنامه‌های وزارت علوم دیده شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به برنامه‌های تقویت نخبگان علمی دانشگاه‌ها گفت: آزمایشگاه اتف برای تقویت برجستگان علمی و نخبگان علمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین هما یا شبکه هم‌افزا برای تجمیع این ظرفیت‌ها و مجموعه برنامه‌های وزارت علوم، خوشبختانه با دیدگاه‌های ایشان منطبق است.

وی در ادامه با اشاره به همسویی برنامه‌های وزارت علوم با دیدگاه‌های رهبر شهید، خاطرنشان کرد: دلیل این انطباق آن است که دیدگاه‌های ایشان، دیدگاه‌های رهبر شهید است و بیانات ایشان بر آن چیزی تأکید داشت که رهبر شهید فرموده بودند.

ابطحی در پایان تأکید کرد: این جهت‌گیری بیش از دو دهه است که در حوزه علم و فناوری وجود دارد و ما نیز بر همین اساس، یعنی با منطق تداوم دیدگاه‌های درست، برنامه‌ریزی کرده‌ایم.