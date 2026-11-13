به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در شرایطی که آمریکای سلطه‌گر و اسرائیل جنایتکار به فلسطین، ایران، لبنان و دیگر کشورهای منطقه تجاوز می‌کنند، امنیت و ثبات را از آن‌ها می‌گیرند و می‌کوشند نقشه‌ای اسرائیلی برای منطقه ترسیم کنند، باید تلاش‌ها برای مقابله با این تجاوز، تقویت همبستگی و همکاری میان کشورهای منطقه و یکپارچگی هر دولت با مردمش در برابر خطرهای پیش‌رو متمرکز شود.

در ادامه بیانیه حزب الله آمده است: در چنین شرایطی، شاهدیم که حکومت بحرین حتی اعتراض مردم یا بخش‌هایی از جامعه خود را به سیاست‌های وابستگی و تسلیم‌پذیری‌اش برنمی‌تابد؛ سیاست‌هایی که در داخل و در روابط خارجی، برخلاف خواست مردم و به بهای پایمال شدن منافع آنان دنبال می‌شود.

حزب الله تأکید کرد: این وضعیت ایجاب می‌کند که ما و ملت‌های امت، منصفانه به حمایت از مردم بحرین برخیزیم و صدای خود را برای آشکار کردن مظلومیت آنان بلند کنیم؛ مردمی که حکومت، اعتراض‌های مسالمت‌آمیزشان را به شیوه‌های گوناگون سرکوب می‌کند. فریاد آنان بیانگر مخالفت با تبدیل بحرین به پایگاهی برای تجاوز در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی و عرصه‌ای برای تداوم ظلم است.

این بیانیه می افزاید: برخوردهای خودسرانه و بازداشت‌های سیاسی علیه علما، نخبگان و مردم بحرین، همچنین تبعید اجباری، سلب تابعیت و صدور احکام اعدام و زندان برای صدها تن از علما و شهروندان، جلوه‌هایی از استبداد است که از نظر انسانی و سیاسی مردود و محکوم است. این اقدامات، زمینه‌ساز نگرانی دائمی است و جز منافع دشمنان را تأمین نمی‌کند.

حزب الله در پایان اعلام کرد: مردم ما در لبنان که در برابر اشغالگری اسرائیل مقاومت می‌کنند، ظلم سیاسی علیه مردم برادر بحرین را محکوم کرده و خواستار بازنگری در شیوه برخورد با آنان هستند؛ به این امید که امنیت، ثبات و وفاق داخلیِ تضمین‌کننده این دو، در بحرین برقرار شود.