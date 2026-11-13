به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی در تشریح جزئیات اجرای این طرح اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با مشارکت یگان‌های انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی، در سطح شهرها و روستاهای شهرستان کهگیلویه به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی ۲۲۰ نفر معتاد، ۱۲۳ سارق، ۲۳ قاچاقچی، ۱۰ نفر مرتبط با جرایم امنیتی و ۱۲ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به توقیف وسایل نقلیه متخلف ادامه داد: در این عملیات، ۶۴ دستگاه خودرو و ۹۵ دستگاه موتورسیکلت که به شیوه‌های مختلف موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شدند، توقیف شدند.

موسوی تصریح کرد: همچنین در ادامه اجرای این طرح، ۳۸ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و هفت واحد صنفی متخلف پلمب شد. علاوه بر این، ۷۵ نفر نیز به دلیل ارتکاب جرایم مختلف دستگیر شدند.

وی با قدردانی از همکاری مردم با مجموعه انتظامی شهرستان گفت: طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قانونی با مخلان نظم عمومی، در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه بیان کرد: پلیس با جدیت و در چارچوب قانون با افرادی که امنیت و آرامش عمومی را مختل می‌کنند، برخورد خواهد کرد.