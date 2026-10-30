به ادعای رویترز: میانجیگران قطری به تهران بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مطلع به خبرگزاری رویترز گفت که میانجی‌های قطری امروز جمعه در چارچوب به اصطلاح تلاش‌ ها برای دستیابی به توافقی میان آمریکا و ایران، به تهران بازگشتند.

این مقام افزود که گفتگوهای میانجی‌گرانه با هماهنگی آمریکا انجام شده است.

به گفته یک مقام آگاه از مذاکرات، قطر روز یکشنبه پیش‌نویس یک طرح صلح را به ایران ارائه کرد. اما یک مقام ارشد ایرانی این پیشنهادها را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که تهران بر مواضع هسته‌ای برحق و صلح آمیز خود پافشاری خواهد کرد.

این در حالیست که یک مقام آگاه ایرانی پیشتر در مصاحبه با المیادین گفت: معاون رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً با سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مکاتباتی ردوبدل کرده است و تبادل پیام بین مقامات آمریکایی و ایرانی موضوعی استثنایی نیست.

این مقام آگاه ایرانی افزود: روی آوردن مقامات ارشد آمریکایی به مکاتبه، نشانه ناتوانی واشنگتن در دستیابی به اهداف خود از راه‌های دیگر است. ادعای ترامپ مبنی بر اینکه پیام جی‌دی ونس در پاسخ به درخواست ایران برای دریافت تجهیزات و دارو ارسال شده، کاملاً دروغ است. تهران جزئیات این پیام را زمانی که مناسب بداند، فاش خواهد کرد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تجاوز به ایران را آغاز کردند. تهران نیز در پاسخ، حملاتی انجام داد. دو طرف در اواسط خرداد به تفاهم‌نامه‌ای برای توقف درگیری‌ها دست یافتند، اما پس از مدتی با نقض تعهدات از سوی آمریکا حملات متقابل ازسرگرفته شد. با وجود توقف درگیری‌های مستقیم، مناقشه همچنان بدون توافق نهایی ادامه دارد و واشنگتن به زعم خود فشارهای اقتصادی علیه تهران را دنبال می‌کند.

تشدید تنش‌ها و جنگ علیه ایران همچنین موجب اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز شده و افزایش قیمت سوخت و کالاهای صنعتی در بسیاری از کشورهای جهان را در پی داشته است.