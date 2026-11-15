به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور کریس ون‌هالن امروز یکشنبه در مصاحبه با سی ان ان در سخنانی اعلام کرد: همچنین معتقدم که همین حالا باید از تمام اختیارات خود استفاده کنیم تا به این جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهیم.

این سناتورآمریکایی اضافه کرد: این موضوع یعنی حتی یک پنی دیگر هم [نباید هزینه شود]. این موضع من بوده است، اما موضع رهبر فعلی اکثریت [در مجلس نمایندگان] چنین نیست.

سناتور کریس ون‌هالن تصریح کرد: به گمانم مردم آمریکا (در نتیجه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا) گفته‌اند، به جنگ پایان دهید و همین حالا برای کاهش قیمت‌ها اقدام کنید.