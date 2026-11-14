به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم «سایه شب» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی در تهران ادامه دارد و بیش از ۵۰ درصد آن فیلمبرداری شده است.

تاکنون نورا هاشمی، علیرضا جعفری، ملیکا شریفی نیا، رامین ناصرنصیر، پیام احمدی نیا، امید روحانی، پناه بهنامی فر (بازیگر خردسال)، غزاله اکرمی، محمدرسول صفری، سارا مقربی و نسیم ادبی جلوی دوربین حاضر شدند و به زودی بازیگران دیگری هم به پروژه اضافه خواهند شد.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: شاهد احمدلو، تهیه کننده و مدیرتولید: علی قائم‌مقامی، مدیر فیلم‌برداری: حسین سیدیان، تدوین: یوسف بخشایش، طراح چهره پردازی امید گلزاده، فیلمنامه: اسماعیل رمضانی، بازنویسی فیلم نامه: شهاب احمدلو، صداگذار: مهدی جمشیدیان، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه: امیرعباس دهقانی، طراح لباس: سحر سجادصادقی، عکاس: شهاب احمدلو، دستیار اول، کارگردان: بهرام ابراهیمی ثمرین، برنامه ریز: سجاد رعیت، منشی صحنه: لیلا مربی، دستیار تولید: مجید کسایی زاده، مدیر تدارکات: بهمن بهرمند، مجری چهره‌پردازی: الهه ستاری، دستیار برنامه ریز: شادی حسینی، دستیار دوم کارگردان: کارولین اوتیک یانس، دستیار سوم کارگردان: علی شاکری، سرپرست گروه فیلمبرداری: علیرضا شریف زاده، دستیاران اول فیلمبردار: محسن میناییان فر، مهدی خادمی، گروه فیلمبرداری: احسان مرادی، صبا عنایتی فر، رادین قدم شاه، امیرحسین امینی یزدی، دستیاران صدابردار: علی لطفی، فرزان اصغرزاده، اصلاح رنگ و نور: لابراتوار پیشگامان آریا، دستیار تدوین: محمدحسن گیلان، دستیار لباس: ساقی زواری، دستیار صحنه: یونس عقیلی، دستیار مجری چهره‌پردازی: ثمین پاک نیت و گروه تدارکات: سعید مرادآبادی، امیر رامندی، ارشیا احمدی.