به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلمبرداری فیلم سینمایی «عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی از هفته قبل در تهران آغاز شده است.

«عموی بچه‌ها» که داستانی فانتزی و کمدی دارد از فیلم‌های پربازیگر امسال سینمای کودک و از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی است که نخستین تجربه بازیگری داریوش فرضیایی در یک فیلم سینمایی محسوب می‌شود.

همچنین نعیمه نظام‌دوست، ایمان صفا، رامین ناصرنصیر، کمند امیرسلیمانی، پارسیا شکوری‌فرد، جوانه دلشاد، زینب شعبانی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده، با هنرمندی هومن برق‌نورد و نادر سلیمانی و با حضور حامد وکیلی از بازیگران این فیلم هستند.

«عموی بچه‌ها» این روزها در تهران جلوی دوربین است و گروه سازنده در تلاش هستند آن را برای حضور در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آماده کنند.

همچنین عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: علی قائم‌مقامی، کارگردان: احمد درویشعلی‌پور، نویسنده: محمد درویشعلی‌پور، مدیر فیلم‌برداری: محسن فلاحی، آهنگساز: مهرداد نصرتی، تدوین: امید شهلایی، صدابردار: بهروز عابدینی، طراح چهره‌پردازی: شهرام خلج، طراح صحنه: رضا حاجی درویش، طراح لباس: سحر سجادصادقی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مجید موثق، مشاور تولید: طاهر امانی، جلوه‌های بصری: کامیار شفیع‌پور، مدیر صحنه: علی کاشانی، منشی صحنه: منا علامه امیری، عکاس: نازلی هروی، مجریان چهره‌پردازی: حمید فروهر، آذین دانش‌وزیری، مصطفی ساده‌وند، ستایش موسوی، دستیار دوم کارگردان: بهرام ابراهیمی، دستیار برنامه‌ریز: مهدی حاجی یوسف، مدیر تدارکات: حسن حیدرزاده، دستیاران لباس، آلا وضعی، منیژه محمدخانی، دستیاران تدارکات: بهمن بهره‌مند، سعید صدیق، گروه تدارکات: عرشیا احمدی، زید حفیظی، نورپرداز: احمدرضا گودرزی، دستیار اول فیلمبردار: رضا تهرانی، دستیاران صدابردار: علی امینی و پارسا قلی‌زاده، گروه فیلمبرداری: علیرضا اجدادی، احسان مرادی، امیر عباسی و سعید امینی، دستیار اول طراح صحنه: مجید صیدآبادی، گروه صحنه: علی قلخانی، پیمان رجبی، اصلاح رنگ و نور: پیشگامان آریا، پشتیبانی تجهیزات فیلمبرداری: محمد امین قدمی، محصول بنیاد سینمایی فارابی (۱۴۰۵).