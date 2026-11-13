به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دیگر نقاط کشور و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم تشییع پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز با حضور پرشور مردم مؤمن، شهیدپرور و همیشه در صحنه خراسان جنوبی آغاز شد.

پیکرهای مطهر این شهدای والامقام که در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی به فیض شهادت نائل آمدند، از ساعت ۹ صبح از خیابان شهید آیت‌الله مدرس(ره)، مقابل کهف‌الشهدا، بر روی دستان مردم قدرشناس بیرجند تشییع می‌شود.

این مراسم تا میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی ادامه دارد و اقشار مختلف مردم با حضور در این آیین معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق می‌کنند.

همچنین نماز جمعه این هفته بیرجند با حضور گسترده مردم در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی برگزار می‌شود و پس از اقامه نماز به امامت آیت‌الله عبادی، بر پیکر مطهر این شهدای گمنام نماز اقامه خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر یکی از این شهدا در مجموعه دادگستری مرکز استان به خاک سپرده می‌شود و پیکر یک شهید دیگر نیز برای تشییع و تدفین به شهرستان قاین منتقل خواهد شد.