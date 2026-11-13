به گزارش خبرنگار مهر، پس از اقامه نماز جمعه این هفته بیرجند به امامت حجت‌الاسلام نوفرستی، امام جمعه موقت مرکز استان، پیکرهای مطهر ۶ شهید گمنام در میدان اجتماعات شهید رئیسی با حضور استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیرکل دادگستری خراسان جنوبی و جمع گسترده‌ای از مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور بیرجند تشییع شد.

در ادامه این مراسم، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام به محل دادگستری خراسان جنوبی منتقل شد و پس از مداحی و مرثیه‌سرایی یکی از مداحان اهل‌بیت(ع)، با همراهی مردم و بر روی دستان حاضران تشییع شد.

در پایان، پیکر این شهید گمنام در محل پیش‌بینی‌شده در مجموعه دادگستری خراسان جنوبی به خاک سپرده شد.