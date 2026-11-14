به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زمانی، در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای شروع عملیات حفاری و ساخت تونل های خط ۸، گفت: خط ۸ مترو به طول تقریبی ۴۰ کیلومتر و با ۳۴ ایستگاه، در تعامل با خطوط دیگر شبکه مترو و خصوصاً خط ۹، نقش یک شبه رینگ داخلی حمل و نقل ریلی را برای پایتخت ایفاء می کند. این خط ۱۳ ایستگاه تبادلی با سایر خطوط مترو داشته و ساخت آن در ۶ فاز طراحی شده است.

وی با ذکر این نکته که خط ۸ از ۱۳ منطقه عبور می کند، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه از ۳ کارگاه بیهقی، بوستان ولایت و خیابان شهید صابونیان شروع شده و سفارش گذاری برای خرید و انتقال دو دستگاه حفار مکانیزه انجام شده است.

زمانی، قطعه نخست خط ۸ را از محدوده مسعودیه تا میدان بهمن توصیف کرد و گفت: این فاز از پروژه که حدود ۱۰ کیلومتر طول دارد، شامل ۸ ایستگاه بوده و برنامه ریزی ۴ ساله برای تکمیل آن در نظر گرفته شده است.